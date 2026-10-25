Feijóo acusa a Sánchez de «jugar con fuego», tras los violentos disturbios protagonizados por izquierdistas y MENAs en Barcelona

Barcelona despertó el domingo con escaparates destrozados, contenedores ardientes y una cifra que convirtió los disturbios en material político: 128 arrestos.

Desde Salamanca, Alberto Núñez Feijóo lanzó una dura crítica a Pedro Sánchez, acusando al Gobierno socialista no sólo de “jugar con fuego”, sino de querer verlo crecer.

El líder del PP se suma así a la línea de los que señalan al Gobierno Frankenstein, cuyos delegados y subalternos no parecen interesados en evitar la violencia, como se comprobó en La Coruña, durante el último mitin de Santiago Abascal.

Feijóo no se limitó a condenar los incidentes de Barcelona, los robos, incendios y saqueos.

Enmarcó los altercados como el reflejo de una crisis política más profunda y se presentó como “garante de la paz civil”.

Esta afirmación se alinea con una precampaña que busca hacer de la seguridad ciudadana uno de sus pilares fundamentales, justo cuando se acercan las elecciones generales del 29 de noviembre.

Barcelona vivió este sábado 24 de octubre una tarde y noche de violentos disturbios, con incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía en el entorno de la plaza de Catalunya.

El balance difundido este domingo recoge 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, y quince policías heridos, cuatro con lesiones graves.

La convocatoria había circulado por redes sociales y terminó dejando escenas de violencia y destrozos en pleno centro de la ciudad.

Los incidentes afectaron a 23 comercios, vandalizados o saqueados, con rotura de escaparates y robos, mientras los bomberos realizaron 33 intervenciones por incendios de contenedores, papeleras y otros elementos urbanos. Los agentes también levantaron 68 actas administrativas por la incautación de objetos como armas blancas, pirotecnia y piedras.

Un ingeniero, porque este joven ya no tiene edad de estudiante, presume de los frutos de su duro trabajo anoche en Barcelona. El Gobierno lo regularizará en vez de deportarlo. Y luego le regalará la nacionalidad para que vote a la izquierda progresista. https://t.co/QDowHhhhsm — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 25, 2026

Una noche de violencia y saqueos

Los disturbios comenzaron tras una concentración juvenil en la plaza de Cataluña y se propagaron por el centro de la ciudad.

Según los datos difundidos ese día, alrededor de 600 personas encapuchadas participaron en los incidentes. Los enfrentamientos resultaron en 15 heridos entre los agentes de los Mossos d’Esquadra, de los cuales cuatro se encuentran en estado grave, lo que llevó a cerrar estaciones de tren de Renfe y de los Ferrocarriles de la Generalitat.

El balance policial sc esta situación es contundente:

128 personas arrestadas.

73 de los detenidos son menores de edad.

23 comercios asaltados.

33 incendios registrados en contenedores y mobiliario urbano.

Más de 220 efectivos desplegados durante el operativo.

La protesta, al menos en sus momentos iniciales, no contaba con una reivindicación política clara. La convocatoria se difundió a través de las redes sociales, especialmente TikTok, y varios grupos intentaron imitar las escenas de violencia ocurridas en Francia. El resultado se tradujo en una serie de ataques sistemáticos contra comercios, bienes públicos y fuerzas del orden, más que en una manifestación tradicional.

Este suceso ha reabierto el debate sobre la respuesta de las instituciones. Una cosa es proteger el derecho de reunión, y otra bien distinta dejar que el centro de una gran ciudad se convierta en un escenario de incendios y caos. Este dilema se enfrenta ahora el Gobierno, que debe condenar la violencia sin elevar la confrontación política.

Noche de terror.

Barcelona parece Marsella porque está invadida y desgobernada por los mismos islamo izquierdistas. Una alianza de quienes nos odian.

Una violencia dirigida desde la izquierda globalista, que nos arroja inmigrantes musulmanes y africanos para destruir nuestro mundo, el que levantaron nuestros antepasados. Hay que echarlos.

No hay nada más urgente. https://t.co/rlVNOmP4Bz — Irene González (@irene_freedom) October 25, 2026

Feijóo convierte la seguridad en el eje del 29-N

Durante su mitin en Salamanca, Feijóo afirmó que Sánchez debería “dejar de dar lecciones de paz” si, según su criterio, no es capaz de garantizar la seguridad en el país. El líder del PP vincula los disturbios en Barcelona con otros episodios recientes y sostiene que “los discípulos del muro no quieren paz en las calles”.

La metáfora del muro se relaciona con uno de los temas recurrentes en el discurso popular: la idea de que el Gobierno aplica una política que divide a la sociedad y complica la posibilidad de alternancia. Feijóo fue más allá, apuntando que aquellos que “han perdido la calle” buscan “incendiarla”. Esta es una acusación que impacta en el plano político, pero resulta arriesgada, ya que se insinúa una organización detrás de los actos violentos sin que los datos disponibles establezcan una relación directa entre el Gobierno y esos grupos.

El PP pretende que los votantes interpreten estos sucesos como una prueba de autoridad. El compromiso manifestado por Feijóo es claro: actuar con decisión contra quienes alteren el orden público, destruyan comercios o agredan a los agentes. Además, ha anunciado su visita esta semana a Barcelona para conocer de cerca la situación.

La estrategia se articula en torno a una lógica electoral evidente:

Elemento Mensaje del PP Seguridad El Estado debe recuperar el control de la calle Convivencia Las diferencias deben solucionarse con diálogo Gobierno Sánchez habría fomentado el descontento social Elecciones El cambio debe materializarse en las urnas el 29-N

La oposición compite por endurecer el discurso

Feijóo no está solo en su intento de capitalizar políticamente este incidente. Vox también ha culpado al Gobierno y ha advertido que el caos podría instaurarse como una rutina tras el 29 de noviembre. Ignacio Garriga también cifró en 128 los arrestos, recordó los incendios y habló de un enfrentamiento entre “orden” y “caos”.

La variación radica en el tono. El PP trata de ocupar la esfera de la responsabilidad institucional y presentarse como una opción viable de gobierno. Por su parte, Vox busca evidenciar que esa respuesta no es suficiente y que solo una política más firme garantizaría el control en las calles. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta una doble presión: por parte de la oposición y de una ciudadanía que espera soluciones claras sobre prevención, actuación policial y protección de los comercios.

El mayor riesgo para Sánchez es que la violencia se convierta en una imagen recurrente durante la campaña. Para Feijóo, el peligro radica en exagerar la conexión entre los disturbios y una supuesta estrategia del Gobierno. En el mundo de la política, una persiana rota puede transformarse en un símbolo poderoso; convertirla en una prueba irrefutable requiere más que un lema de campaña.

El dato que seguirá dando vueltas

Entre las cifras del balance sobresale la notable presencia de menores: 73 de los 128 detenidos. Este dato obligará a evaluar no solo la actuación policial, sino también la capacidad de las administraciones para detectar convocatorias violentas en redes sociales antes de que se trasladen al espacio público.

La noche en Barcelona dejó otra paradoja: una protesta organizada a través de plataformas digitales terminó provocando interrupciones en el transporte, causando daños en comercios y llenando de humo el centro de la urbe. Mientras TikTok convocaba, los Mossos se vieron obligados a intervenir y los comerciantes pagaron las consecuencias. Y la campaña electoral se topó, una vez más, con un escenario plagado de persianas bajadas.