Los 10 temas que marcan Periodismo y Política en España este lunes 26 de octubre de 2026: disturbios, VOX, sondeo...

1. POLÍTICA · SEGURIDAD

Los disturbios de Barcelona envenenan la precampaña electoral

Los disturbios registrados el sábado por la noche en Barcelona siguen marcando la actualidad política este lunes. El balance difundido por la prensa sitúa en 128 los detenidos, con decenas de menores entre ellos, además de comercios saqueados y daños en el mobiliario urbano. Durante las últimas horas, PP, Vox, el PSC, Junts y otras formaciones han cruzado acusaciones sobre el origen de la violencia y la respuesta policial. El episodio se ha convertido en uno de los primeros grandes focos de tensión de la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

2. POLÍTICA · ELECCIONES

Feijóo lleva la seguridad al centro del debate frente a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha vinculado esta madrugada los incidentes de Barcelona con la gestión del Gobierno y ha acusado a Pedro Sánchez de aferrarse al poder en un contexto de violencia. El líder popular intenta situar la seguridad y el orden público como ejes de la campaña, mientras el Ejecutivo y el PSOE rechazan esa lectura y reclaman distinguir entre los disturbios y la confrontación partidista. El choque entre ambos dirigentes se ha intensificado hoy al coincidir con la creciente repercusión electoral de los altercados.

3. POLÍTICA · CATALUÑA

Illa afronta la presión por la actuación de los Mossos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aparece este lunes en el centro de las críticas políticas por la gestión de los disturbios en la capital catalana. La oposición reclama explicaciones sobre el despliegue policial, mientras el Govern defiende que los responsables de los daños deben responder ante la justicia. La investigación trata de determinar cómo se organizó la convocatoria difundida durante los últimos días a través de redes sociales y grupos de mensajería, un asunto que ha elevado la tensión en plena precampaña.

4. POLÍTICA · EXTREMA DERECHA

PP y Vox endurecen su discurso tras el caos de Barcelona

Las imágenes de escaparates rotos, saqueos y enfrentamientos con la Policía han reforzado hoy el discurso de PP y Vox sobre la necesidad de aplicar medidas más contundentes contra la delincuencia y la violencia callejera. Ambas formaciones responsabilizan al espacio socialista de una supuesta pérdida de control, aunque la autoría y la motivación política de los grupos participantes todavía se investigan. El episodio ofrece a las derechas un argumento central para disputar el voto preocupado por la seguridad antes de los comicios del 29-N.

5. POLÍTICA · PSOE

Moncloa teme que los altercados beneficien a los partidos de orden

El equipo de campaña del PSOE analiza este lunes el posible impacto electoral de los incidentes ocurridos en Barcelona y A Coruña. La preocupación interna se centra en que una sucesión de protestas violentas genere una sensación de caos y movilice a votantes hacia PP y Vox. El partido prepara una respuesta basada en condenar la violencia, defender la actuación institucional y evitar que la campaña quede dominada por el marco de seguridad que intenta imponer la oposición.

6. PERIODISMO · ANÁLISIS ELECTORAL

La prensa convierte la violencia callejera en el primer gran tema del 29-N

Las principales cabeceras españolas sitúan esta mañana los disturbios de Barcelona como una prueba decisiva para la campaña electoral. Los análisis coinciden en que el episodio no solo plantea preguntas sobre orden público, sino también sobre la capacidad de los partidos para capitalizar una crisis que no tiene todavía una adscripción política clara. La cobertura periodística se concentra en el balance de detenidos, las investigaciones policiales y el cruce de acusaciones entre las formaciones.

7. SEGURIDAD · MADRID

Los servicios de seguridad alertan de semanas de mayor tensión

Fuentes de seguridad citadas este lunes advierten de que la conflictividad podría aumentar a medida que se acerquen las elecciones. La huelga general convocada para el 11 de noviembre aparece como posible punto de inflexión por la previsión de movilizaciones y la participación de colectivos muy distintos. El análisis difundido esta madrugada apunta a Madrid como escenario prioritario para los grupos que pretendan amplificar la tensión, aunque no anticipa que España vaya a reproducir de forma automática los episodios violentos registrados en otros países europeos.

8. POLÍTICA · HUELGA

La huelga general del 11 de noviembre gana peso en la agenda

La convocatoria de huelga general prevista para el 11 de noviembre ha cobrado protagonismo este lunes por su posible conexión con el clima de movilización social y política. Organizaciones sindicales y colectivos de vivienda figuran entre los apoyos citados en la información publicada hoy. La expectativa de protestas masivas llega en un momento especialmente sensible, con la campaña electoral abierta y con las fuerzas de seguridad vigilando posibles episodios de violencia en las concentraciones.

9. CATALUÑA · ORDEN PÚBLICO

Los Mossos rastrean nuevas convocatorias difundidas por redes sociales

La Policía catalana investiga este lunes el origen de nuevas llamadas a concentrarse en Barcelona tras los disturbios del sábado. Las convocatorias habrían circulado mediante TikTok y grupos de WhatsApp, lo que dificulta identificar a sus promotores y aumenta el riesgo de nuevos episodios de saqueos o vandalismo. La investigación trata de aclarar si se trata de acciones espontáneas, imitativas o coordinadas, mientras los partidos utilizan la incertidumbre para reclamar responsabilidades políticas.

10. ELECCIONES · OPINIÓN PÚBLICA

Sánchez y Feijóo miden fuerzas con la seguridad como telón de fondo

El pulso entre el presidente del Gobierno y el líder del PP concentra la atención política de este lunes, con la seguridad como principal terreno de disputa. Sánchez sostiene que un eventual Gobierno del PP con Vox supondría un retroceso político, mientras Feijóo acusa al Ejecutivo de alimentar la inestabilidad. Las informaciones publicadas hoy también recogen la atención empresarial y demoscópica sobre las elecciones del 29 de noviembre, en una jornada marcada por la sensación de que la campaña puede girar en torno a los disturbios.