Los 10 trending topic de X en España este lunes 26 de octubre de 2026: Clásico, Lamine, Mbappé...

1. FÚTBOL · DEPORTES

Madrid y Lamine Yamal lideran la conversación matutina

La mención a Madrid y a Lamine Yamal concentra gran parte de los comentarios en X desde anoche, impulsada por análisis de partidos recientes y especulaciones sobre alineaciones futuras. Usuarios destacan el rendimiento del delantero en contextos de alta exigencia y relacionan su nombre con posibles movimientos en el mercado invernal. La conversación se intensifica con referencias cruzadas a otros nombres como Cucurella y Cancelo, que aparecen en hilos sobre formaciones defensivas y estrategias de equipos de la Liga.

2. FÚTBOL · DEPORTES

Cucurella y Cancelo generan debate sobre laterales

Cucurella y Cancelo ocupan posiciones destacadas en los rankings desde primeras horas del lunes, tras publicaciones que analizan su papel en encuentros clave del fin de semana. Los posts incluyen vídeos de jugadas y comparaciones que alimentan la discusión entre aficionados de distintos clubes. La tendencia se mantiene activa con menciones a Camavinga y Bellingham, que completan un panorama centrado en el rendimiento individual de jugadores internacionales.

3. FÚTBOL · DEPORTES

Camavinga y Bellingham acaparan reacciones en redes

Camavinga y Bellingham aparecen de forma constante en la conversación desde la madrugada, con usuarios compartiendo clips de sus intervenciones y valoraciones sobre su impacto en el mediocampo. La actividad se vincula a debates sobre el rendimiento de equipos españoles en competiciones europeas y genera hilos extensos sobre posibles alineaciones para la próxima jornada.

4. ENTRETENIMIENTO · TV

#ConexiónHonduras7 y #ElChiringuitoenCuatro mueven el prime time

El hashtag #ConexiónHonduras7 y la etiqueta #ElChiringuitoenCuatro registran picos desde anoche, impulsados por emisiones televisivas que analizan actualidad deportiva. Los posts recogen reacciones en directo y memes que amplifican la visibilidad del programa y sus tertulianos. La tendencia se refuerza con menciones a Mourinho y Flick como protagonistas de los debates.

5. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Lula y Flick suman comentarios cruzados

Lula aparece en las tendencias desde primeras horas del lunes por publicaciones que vinculan su figura a asuntos de actualidad internacional, mientras Flick genera interés por su rol en el banquillo. La conversación combina ambos nombres en algunos hilos que exploran paralelismos entre liderazgo político y deportivo, manteniendo actividad constante en las últimas horas.

6. FÚTBOL · DEPORTES

Mourinho y Rodri alimentan la nostalgia y el análisis táctico

Mourinho y Rodri figuran entre los temas más comentados desde el domingo por la noche, con usuarios recordando gestas pasadas y evaluando su influencia actual en el juego. Los posts incluyen comparaciones y clips de archivo que mantienen viva la charla entre generaciones de aficionados.

7. FÚTBOL · DEPORTES

Camp Nou y #ElClásico reactivan el interés por el derbi

Camp Nou y #ElClásico registran actividad creciente desde la madrugada, con referencias a posibles escenarios para el próximo enfrentamiento entre los grandes clubes. La conversación incluye previsiones y recuerdos de ediciones anteriores que alimentan el debate en tiempo real.

8. ENTRETENIMIENTO · REALITY

Yola y #DragRaceEs captan atención en la mañana

Yola y el hashtag #DragRaceEs suman menciones desde anoche, impulsadas por emisiones y reacciones del público a los últimos episodios. Los posts recogen valoraciones sobre actuaciones y giros argumentales que mantienen el interés en redes.

9. FÚTBOL · DEPORTES

Mbappé y Balde completan el repaso a la jornada

Mbappé y Balde aparecen en los rankings con posts que analizan su rendimiento y posibles cruces en competiciones europeas. La actividad se intensifica con menciones compartidas a otros jugadores de la lista, creando un ecosistema de debate continuo sobre el estado del fútbol actual.

10. DEPORTES · VARIEDAD

Temas secundarios como Gordon y Lunin cierran el top

Gordon y Lunin cierran el grupo de tendencias con menciones puntuales que surgen en hilos más amplios sobre porteros y extremos. La conversación se mantiene viva gracias a la interconexión con los nombres principales del día.