Aída Nízar se planta en la Puerta del Sol y termina enfrentándose a los perroflautas acampados: «¡Emporrado! ¡No me toques!»

La colaboradora de televisión y exconcursante de Gran Hermano, Aída Nízar, ha vuelto a protagonizar un momento viral y polarizante. Se plantó en plena Puerta del Sol, frente a la acampada por la vivienda que lleva semanas ocupando el centro de la capital, y no se mordió la lengua.

Con cámara en mano, Nízar se acercó al campamento, observó la situación y empezó a describir la realidad desde el asentamiento: «Estoy asombrada de las acampadas que tenemos en Sol».

Inmediatamente, la colaboradora recriminó a los manifestantes que estaban allí en «horas de trabajar». La escena, grabada por varios presentes y compartida masivamente, muestra a la presentadora sin ningún tipo de miedo ni complejos. Mientras algunos de los perroflautas intentaban responder o rodearla, Nízar mantenía el control del momento dejando claro que no se iba a dejar intimidar.

«Estoy atónita ante esta vergüenza, Sol es un emblema de España, ¡estoy hasta las mismísimas narices! Este suelo es mío como tuyo».

La acampada de Sol, que lleva más de un mes instalada reivindicando el derecho a la vivienda, lleva días en el centro de la polémica por las quejas de vecinos, comerciantes y autoridades sobre suciedad, olores y ocupación del espacio público. Aída Nízar, conocida por su carácter explosivo y su rechazo a lo que considera hipocresía, no se amedrentó en ningún momento.

«¡Líbrate la cara, no tenéis donde caeros muertos, no me toques, no me vas a echar! Te emporras todo el día!«, recriminó a uno de los acampados». Miles de comentarios celebran que «por fin alguien les dice las verdades a la cara» y que «Aída no tiene filtro ni miedo».

Aída Nizar en la Puerta del Sol. Cine. Café para muy cafeteros. https://t.co/1yDyewWfLl — Ramon Audet i Sánchez🤠 (@ramon_audet) October 25, 2026