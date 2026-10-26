Ana Rosa, harta de los perroflautas acampados en Sol: “¡Que se vayan estos tíos de ahí!”

Ana Rosa Quintana ha protagonizado este 26 de octubre de 2026 un duro alegato contra las movilizaciones que se están desarrollando en Madrid y, en particular, contra los manifestantes que permanecen acampados en la Puerta del Sol.

Al arranque de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco), la periodista terminó haciendo un llamamiento a los madrileños para que los participantes en la acampada abandonen la céntrica plaza. «Por favor, que ya se vayan estos tíos de ahí, que nos empiecen a poner el árbol de Navidad», afirmó.

La presentadora hizo estas declaraciones después de dedicar buena parte de su intervención a criticar la gestión política de las protestas y a denunciar la violencia registrada, durante los disturbios en Barcelona.

Críticas al Gobierno y al uso del Guernica

Quintana comenzó su intervención recurriendo a una referencia cinematográfica. Recordó la célebre frase de Casablanca, «El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos», para establecer un paralelismo con Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

A continuación, criticó al presidente del Gobierno por aparecer junto al Guernica de Picasso mientras, según sostuvo, no condena la violencia.

Para la presentadora, el cuadro constituye uno de los grandes símbolos de la reconciliación española. En este sentido, recordó su regreso a España durante la Transición y el recibimiento que tuvo entre los pasajeros del avión que lo trasladó desde Nueva York.

«Un presidente no se puede hacer una foto junto al Guernica y no condenar la violencia», sostuvo Quintana durante su intervención.

La situación en Barcelona

La periodista también se refirió a los disturbios registrados en Barcelona y mencionó cifras de detenidos, comercios afectados y agentes heridos. En su discurso, utilizó estos acontecimientos para reclamar una condena explícita de la violencia y cuestionar el papel del Ejecutivo.

Quintana también criticó a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por sus declaraciones sobre la extrema derecha y defendió que las movilizaciones políticas no deberían desembocar en actos violentos.

«No se puede recitar a Lorca y posar junto al Guernica y no condenar la violencia», afirmó.

El recuerdo de «Libertad sin ira»

Otro de los ejes de su intervención fue el recuerdo de Libertad sin ira, la canción de Jarcha convertida en uno de los símbolos musicales de la Transición.

Quintana evocó la canción como ejemplo de una época marcada, a su juicio, por la reivindicación de la convivencia y la democracia sin violencia. También contrapuso aquel espíritu a las protestas actuales.

En ese contexto, la presentadora recordó además su participación el día anterior en una manifestación por Ceuta, que describió como una movilización multitudinaria y sin disturbios.

«¿Dónde está la reivindicación por la vivienda?»

Quintana cuestionó asimismo el rumbo que, según su interpretación, han tomado algunas de las actuales movilizaciones. «Nos están utilizando», afirmó, antes de recuperar una antigua frase atribuida a José Luis Rodríguez Zapatero: «Nos conviene la tensión».

La periodista sostuvo que determinadas protestas habrían dejado en segundo plano reivindicaciones como el acceso a la vivienda para centrarse en episodios de «delincuencia» y «vandalismo».