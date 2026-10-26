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LA EXALCALDESA DE BARCELONA Y LÍDER DE FRENTE AMPLIO EN 'MALAS LENGUAS' (RTVE)

Barcelona en llamas y Ada Colau en modo ‘paz y amor’: defiende el pacifismo estudiantil en ‘Tele Pedro’ mientras la ciudad arde

Lo más chocante es que sus palabras van acompañadas de imágenes de destrozos y saqueos

Barcelona en llamas y Ada Colau en modo 'paz y amor': defiende el pacifismo estudiantil en 'Tele Pedro' mientras la ciudad arde
Jesús Cintora y Ada Colau. TVE.
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El contraste resultó llamativo.

Aunque conociendo a la entrevistada, tampoco sorprendió que quisiera vender a la audiencia de TVE una realidad inexistente.

Mientras el centro de Barcelona ardía en contenedores, escaparates reventados y saqueos, Ada Colau salió en ‘Tele Pedro‘ (la televisión pública convertida en altavoz del sanchismo) a defender con cara de no haber roto un plato las «movilizaciones masivas y sin violencia» de los estudiantes. De fondo, las imágenes del caos de la noche del sábado en plaza Cataluña y alrededores. Ella, imperturbable, hablaba de pacifismo ejemplar y de «provocación de ciertos sectores policiales» y de VOX «incitando al odio».

El balance real de esa «movilización pacífica» es el que dan los Mossos d’Esquadra: 128 detenidos (más de la mitad menores de edad), una veintena de comercios vandalizados o saqueados, decenas de incendios, agentes heridos y una convocatoria organizada por TikTok, WhatsApp y Telegram bajo lemas tipo “Institut Indignats”. Jóvenes encapuchados, de negro, lanzando piedras y botellas, reventando tiendas y quemando mobiliario urbano. Nada de un desfile cívico con pancartas de reivindicaciones educativas. Como resumió una estudiante que acudió y se fue escandalizada: «Iban a delinquir, no a manifestarse».

Colau, candidata del Frente Amplio, optó por el manual de siempre: si hay violencia, la culpa es de la policía y de la extrema derecha; si se denuncia la violencia, se está criminalizando la protesta.

En su intervención no hubo una condena clara y contundente a los saqueos y destrozos. Hubo, en cambio, el habitual relato de polarización interesada y el llamamiento a llenar las calles y a poner el cuerpo. Exactamente el mismo discurso que ha repetido en mítines y entrevistas estos días, donde reivindica el 15-M, el 8-M o las acampadas por la vivienda como modelos de movilización «ejemplar», mientras pasa de puntillas sobre lo ocurrido en la ciudad que ella gobernó durante ocho años.

El contraste no puede ser más grosero. Mientras el alcalde Collboni y la consellera de Interior Parlon condenaban los hechos como vandalismo gratuito y prometían que no quedarían impunes, y mientras la comisaria jefe de los Mossos hablaba de «violencia gratuita de un perfil tan joven», Colau prefirió señalar a VOX y a «sectores policiales». Es la alquimia habitual de cierto sector de la izquierda: convertir el caos en protesta legítima y a los que lo condenan en el verdadero problema.

Los ciudadanos de Barcelona, los comerciantes que vieron cómo reventaban sus locales y los agentes que se llevaron las pedradas ya saben cómo acaba esa película. La pregunta es cuántos votos más se pueden sacar de un relato que niega lo que todo el mundo ha visto en las imágenes. El 29-N está cerca.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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