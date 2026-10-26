Carlos Dávila atisba cierto desasosiego en el PP: «Una vez más parece más desinflado de lo normal»

El 26 de octubre de 2026, en The Objective, Carlos Dávila titula su columna El extraño desasosiego exasperante del PP para ilustrar una inquietud que, según él, recorre al Partido Popular ante la inminencia de los comicios.

La idea principal mezcla una alarma interna con un panorama demoscópico positivo: mientras ciertos líderes populares parecen prepararse para afrontar una derrota el 29 de noviembre, las encuestas, tal como señala Dávila, no reflejan ese pesimismo. Así, el malestar se percibe más en el estado de ánimo de quienes deben transformar esos números en movilización política que en los propios datos.

«Como ocurre en todas las campañas electorales —y ya estamos en una de ellas—, de repente, y sin una razón clara, un extraño desasosiego recorre las vértebras del Partido Popular.»

La imagen que Dávila utiliza presenta al PP como un ente sometido a una tensión difícil de concretar. No se refiere a un fallo puntual ni a una crisis específica, sino a una sensación grupal que permea la estructura del partido. La expresión corporal —ese desasosiego que atraviesa las “vértebras”— transforma la incertidumbre en un desafío de actitud y liderazgo.

«Escuchando a una decena de personas destacadas de esta formación, podría parecer que están a un paso de tirar la toalla, que temen una derrota, como se dice, el próximo 29 de noviembre.»

El autor contrasta las afirmaciones de los dirigentes con las proyecciones electorales. La impresión inicial sugiere que el partido está excesivamente centrado en sus propias dudas, como si la campaña hubiera comenzado bajo el peso de la desconfianza. La alusión a una posible derrota actúa además como un aviso: el pesimismo de los cuadros puede debilitar la confianza de los votantes.

El estado de ánimo frente a las encuestas

Dávila no extiende la inquietud a todo el PP. Introduce una matización relevante: los sondeos, lejos de indicar un desplome, reflejarían una situación estabilizada. Así, su artículo abre una brecha entre la percepción interna y la realidad electoral, una diferencia que podría impactar la estrategia de Alberto Núñez Feijóo.

«Por tanto, exactamente por esto, un cierto desasosiego exasperante se ha apoderado del PP.»

La frase “cierto desasosiego exasperante” encapsula el tono de la columna. No se trata solo de nerviosismo, sino de la molestia provocada por una incertidumbre que el autor considera desmedida. La organización no estaría necesariamente en declive, pero sí atrapada en una visión negativa de su propia situación.

«¿En todo el PP? No: ya se está comprobando que las encuestas lo muestran estabilizado, que resiste a pesar de las previsiones de los más pesimistas.»

Esta precisión evita que el texto se interprete como un diagnóstico de destrucción. Dávila destaca la capacidad de resistencia del partido y cuestiona a quienes vaticinan el peor de los escenarios. El mensaje político es claro: si el PP mantiene una base sólida, el principal riesgo radica en transmitir inseguridad, dispersar el mensaje o dejar que los pronósticos reemplacen a la campaña.

«Las encuestas a menudo doblegan el estado de ánimo de los potenciales votantes del PP.»

El desenlace del texto cambia el enfoque de los líderes hacia el electorado. Para Dávila, las encuestas no solo miden tendencias, sino que también influyen en ellas. Una interpretación derrotista puede desmovilizar a sus propios simpatizantes, mientras que una percepción de fortaleza puede despertar el apoyo. En esta disputa entre números, emociones y liderazgo es donde se sitúa el desasosiego que la columna atribuye al PP.