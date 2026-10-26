Cayetana Álvarez de Toledo incendia el plató de Susanna Griso con una brutal revelación de Sánchez: “Es un pirómano”

Sin pelos en la lengua.

La entrevista de Cayetana Álvarez de Toledo en ‘Espejo Público’ (Antena 3) este lunes 26 de octubre de 2026 ha elevado la tensión política a poco más de un mes de las elecciones generales. La número dos del Partido Popular por Madrid ha lanzado un duro ataque contra Pedro Sánchez durante su conversación con Susanna Griso y ha utilizado una contundente metáfora para describir al presidente del Gobierno: «Sánchez es un pirómano».

Álvarez de Toledo ha vinculado su acusación con los recientes disturbios y saqueos registrados en Barcelona. A su juicio, lo ocurrido no puede analizarse únicamente como un episodio de violencia callejera, sino como el resultado de una evolución política que, según sostiene, habría debilitado la autoridad del Estado y normalizado determinados comportamientos.

«Tenemos al frente a un populista que ha ido legitimando la violencia», ha afirmado la dirigente popular, que también ha acusado al presidente de «alentar a quienes pretenden incendiar» las calles. Se trata de una valoración política de Álvarez de Toledo, que responsabiliza directamente al Ejecutivo de contribuir al clima de confrontación.

«Sánchez ha amnistiado a los que antes incendiaban las calles»

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ha llegado cuando Álvarez de Toledo ha relacionado la situación actual con la política desarrollada por Sánchez en Cataluña y con los acuerdos parlamentarios del Gobierno.

La dirigente del PP ha sostenido que el presidente ha «amnistiado a los que antes incendiaban las calles» y ha criticado también sus pactos con EH Bildu. Según su interpretación, estas decisiones habrían contribuido a debilitar la autoridad y a generar una sensación de impunidad.

La diputada popular ha resumido su diagnóstico con otra acusación especialmente dura: «A falta de argumentos, está promoviendo odio y una falta de apoyo a todo lo que significa autoridad, ley y convivencia».

El «muro» contra la oposición

Álvarez de Toledo también ha acusado a Sánchez de haber construido un «muro» frente a una parte de España y de utilizar la confrontación política como herramienta para conservar el poder.

En esa línea, ha asegurado que el presidente no puede gobernar, en su opinión, «por adhesión» o simpatía ciudadana, sino que recurriría a «odio y confrontación». La dirigente popular ha llegado a hablar de una «estrategia guerra civilista», una caracterización que forma parte de su valoración política sobre el comportamiento del presidente.

La polémica se produce además después de que Sánchez difundiera un vídeo ante el Guernica de Picasso en el que reivindicaba un mensaje contra la guerra y defendía la convivencia. Álvarez de Toledo ya había criticado públicamente esa utilización de la obra, calificándola de «espuria» y acusando al presidente de apropiarse políticamente de su significado.

Una campaña marcada por la confrontación

Las declaraciones llegan en plena precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, cuando quedan 34 días para la cita con las urnas. Álvarez de Toledo y Borja Sémper ocupan los puestos dos y tres de la candidatura del PP por Madrid.

La dirigente popular ha aprovechado su intervención para reivindicar también el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y defender un discurso basado en «libertad» y «orden». «No hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad», ha señalado.

El enfrentamiento verbal entre PP y PSOE se intensifica así a medida que se aproxima el 29-N. Y Álvarez de Toledo ha dejado una de las frases más contundentes de la jornada: «Sánchez es un pirómano», acusándole de alimentar una dinámica de división y confrontación política.