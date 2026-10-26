Sánchez busca víctimas en la campaña mientras sigue bailando

Pedro Sánchez ha cambiado el atril por la pista de baile y ha dejado a un lado la defensa política para adoptar el papel de víctima. En este periodo de precampaña, el PSOE trata de convertir el desgaste acumulado en una fuente de energía electoral.

El mandatario ha vuelto a emplear una estrategia que le resulta familiar: presentarse como el líder acosado por poderes políticos, mediáticos y judiciales que, según su argumentación, buscan desmantelar su proyecto. La novedad radica en el formato: besos, declaraciones de amor y danzas pensadas para ser compartidas en redes sociales.

La campaña del agravio

Begoña Gómez ha pasado a ocupar un lugar destacado. Sánchez la ha incluido en sus actos públicos como un símbolo de una supuesta persecución hacia su familia y el socialismo. El mensaje es claro: si atacan a su esposa, atacan también al presidente y, por consiguiente, a sus votantes.

Esta estrategia se alinea con una campaña que busca movilizar a los votantes progresistas, más que convencer a los indecisos. La amenaza ya no se enuncia solo en términos de gestión pública. El PSOE menciona «censura», «involución» y los riesgos que conlleva una posible mayoría de PP y Vox que altere el rumbo político del país.

El baile como mensaje político

Sánchez ha estado bailando en Fuenlabrada al compás de Rusowsky y lo volvió a hacer en Granada con María Jesús Montero, al ritmo de una melodía de La Plazuela. Esta imagen se ha vuelto uno de los elementos más discutidos de la precampaña, tanto por su potencial de viralidad como por las burlas que ha suscitado entre sus rivales.

La coreografía no es un acto casual. Los expertos consultados por El Mundo indican que transmite sensaciones de tranquilidad, alegría y confianza. El mensaje implícito resulta evidente: “No estoy preocupado”. En una campaña marcada por resultados de sondeos poco alentadores, el PSOE intenta cambiar el pesimismo por un aire de entusiasmo.

También se puede ver una interpretación generacional. La elección de artistas jóvenes y la difusión de vídeos breves pretenden acercar al presidente a un público que consume política a través de TikTok, Instagram o X. La política en España se asemeja cada vez más a un show de entretenimiento, aunque aún está por ver si habrá eliminaciones semanales.

Las curiosidades de una campaña con ritmo

El lema “La fuerza del amor”, revitalizado por el PSOE, ya había sido usado por Cristina Fernández de Kirchner en su campaña de 2011. Además, los bailes no son exclusivos del socialismo: distintos partidos han recurrido a redes, inteligencia artificial y formatos propios del deporte para atraer la atención.

La escena más reveladora podría no ser un paso en particular, sino el modo en que se ha transformado el mitin en contenido viral. En esta campaña, un beso puede competir con un programa electoral y un giro de cintura puede ocupar más titulares que una votación parlamentaria. La papeleta, de momento, sigue sin moverse.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este lunes 26 de octubre de 2026.