Elisa Vigil (PP), a machete contra Sánchez, augura su final este 29-N: «¡A la mierd*!»

Elisa Adela Vigil González nació en Asturias el 19 de enero de 1994 y se trasladó a Madrid, donde estudió Derecho y posteriormente cursó el Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de Alcalá. Está vinculada al Partido Popular desde su juventud y desarrolló parte de su actividad política en Nuevas Generaciones del PP en el distrito madrileño de Tetuán.

En 2021 fue elegida diputada de la Asamblea de Madrid en las listas del PP, convirtiéndose entonces en la parlamentaria más joven de la Cámara. Durante su trayectoria ha desempeñado distintas responsabilidades dentro del partido y ha ejercido como portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid.

Vigil se ha caracterizado también por una intensa presencia en redes sociales, especialmente dirigida a acercar la política a públicos jóvenes. Además de su actividad política y profesional como abogada, ha participado en iniciativas relacionadas con la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas. En 2026, pasó a ocupar la Secretaría de Comunicación del PP de Madrid.

Este lunes 26 de octubre de 2026, la diputada se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo en Periodista Digital.