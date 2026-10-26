«¡Eres un idiota!»: un ex de Convergencia pierde los papeles y acaba a gritos contra un policía por defender a los agentes en los altercados

Bochornosa actitud del político metamorfoseado ahora en analista.

El plató de ‘laSexta Xplica’ vivió un momento de alta tensión cuando Ignasi Guardans, exdiputado de Convergencia, perdió los estribos frente al portavoz de la Confederación Española de Policía.

El ex eurodiputado, reconvertido en tertuliano, no pudo contener su irritación ante las explicaciones de David Gutiérrez sobre cómo algunos manifestantes convierten las protestas en actos vandálicos.

La discusión giraba en torno a los altercados registrados en varias ciudades españolas. David Gutiérrez detallaba cómo grupos minoritarios aprovechan las concentraciones para causar destrozos en comercios y atacar a las fuerzas de seguridad. Ignasi Guardans reaccionó con vehemencia, elevando la voz y llegando a insultar directamente al policía. Acusó a los agentes de abusar del uniforme y de la fuerza, y de representar al Estado de forma ilegítima cuando, a su juicio, actúan «al margen de la ley».

Un exdiputado de Convergencia, Ignacio Guardans, estalla de rabia cuando un Policía, David Gutiérrez, le pinta la cara con la verdadera y cruda realidad de lo que está pasando con las diferentes manifestaciones a lo largo de toda España que acaban siendo actos violentos y… pic.twitter.com/4l68mo2pX4 — Luis Rioja (@miescano351) October 26, 2026

Gutiérrez respondió con datos y con calma: recordó que los policías actúan de forma reactiva ante agresiones, que cada año se condena a un porcentaje ínfimo de agentes (cifra que situó en torno al 0,01 %) y que la Policía sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, que ven las mismas imágenes. Le señaló además el tono «efervescente y el despliegue emocional» de Guardans.

Eso fue la gota que colmó el vaso. El ex de Convergencia estalló y, a gritos, le espetó: «Qué idiota eres… ¡Eres un idiota!».

José Yélamo, presentador del programa, tuvo que intervenir de inmediato para frenarlo: «No, no Ignasi, no lo voy a permitir, porque eso sí que es un insulto. No le puedes decir idiota a una persona… Te pido por favor que mantengamos el respeto».

Guardans, que viene de un partido históricamente más moderado y de centro-derecha catalanista, aparece ahora en el plató de La Sexta alineado con el discurso más duro contra las Fuerzas de Seguridad, mientras el portavoz policial se limitaba a defender la actuación de sus compañeros ante grupos que, según los sindicatos, confunden la protesta con el destrozo y la agresión.