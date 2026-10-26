Luis María Pardo e Iustitia Europa consiguen los avales y estarán en la carrera electoral del 29N por Madrid

Luis María Pardo e Iustitia Europa han alcanzado uno de los principales objetivos de su preparación para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: reunir los avales necesarios para concurrir por la circunscripción de Madrid. La noticia, confirmada por la propia formación este 26 de octubre, marca un hito en la trayectoria de un partido que busca trasladar al Parlamento su actividad jurídica y sus propuestas de transformación institucional.

La consecución de los avales representa mucho más que un trámite administrativo. En una circunscripción como Madrid, donde las formaciones sin representación parlamentaria previa deben reunir miles de firmas para poder presentarse, superar este requisito exige organización, capacidad de movilización y la colaboración de ciudadanos dispuestos a respaldar una candidatura. Para Iustitia Europa, alcanzar este objetivo supone abrir la puerta a competir electoralmente y exponer su proyecto ante los madrileños.

Un paso adelante para un proyecto nacido de la sociedad civil

La candidatura está encabezada por Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, quien ha impulsado una formación que reivindica la independencia respecto de las estructuras políticas tradicionales. El partido ha anunciado candidaturas tanto al Congreso de los Diputados como al Senado por Madrid, con Pardo al frente de la lista al Congreso y Alicia Gómez Cuéllar encabezando la del Senado.

El recorrido hasta alcanzar los avales pone de relieve la importancia del trabajo organizativo en una campaña electoral. La formación ha informado de actividades de recogida de firmas en municipios como Alcalá de Henares, Tres Cantos y Móstoles, además de distintos barrios de Madrid. Una labor que, según su propio relato, ha contado con la implicación de afiliados, voluntarios y ciudadanos.

En un escenario político donde los partidos consolidados disponen de estructuras y recursos asentados, conseguir las firmas exigidas constituye un desafío específico para las organizaciones emergentes. Iustitia Europa ha logrado superar esa primera barrera y situarse en condiciones de presentar su propuesta al electorado madrileño.

Luis María Pardo: de la actividad jurídica a la candidatura electoral

La figura de Luis María Pardo ocupa un lugar central en esta nueva etapa. Su trayectoria profesional, vinculada al ámbito jurídico y a distintas iniciativas judiciales, constituye una parte importante de la identidad que la organización quiere proyectar durante la campaña.

Pardo ha situado la lucha contra la corrupción y la reforma del funcionamiento institucional entre las principales líneas de actuación de Iustitia Europa. La formación ha participado como acusación popular en diversos procedimientos judiciales de relevancia pública y sostiene que pretende dar continuidad a esa actividad mediante iniciativas y reformas desde las instituciones.

Su candidatura plantea así un cambio de escenario: trasladar al debate electoral cuestiones que hasta ahora han formado parte de su actividad jurídica y de su discurso público. El 29N permitirá a los electores de Madrid conocer y valorar esas propuestas, así como el perfil de quienes aspiran a representarlos.

Una campaña centrada en reformar las instituciones

Iustitia Europa concurre a las elecciones con un programa que denomina Contrato Electoral. Entre sus principales propuestas figuran reforzar la separación de poderes, reducir la influencia de los partidos en determinados órganos institucionales, limitar los mandatos políticos, eliminar los aforamientos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.

La organización también defiende eliminar las subvenciones públicas a los partidos y afirma que financia su actividad mediante aportaciones de afiliados y donantes, sin recurrir a préstamos bancarios. Estas propuestas forman parte de su discurso de renovación política y de su aspiración a modificar las reglas de funcionamiento del sistema institucional español.

El valor periodístico de esta candidatura reside, en buena medida, en que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de examinar un programa que cuestiona aspectos relevantes del modelo político actual. La recepción de esas propuestas y su capacidad para obtener respaldo electoral serán cuestiones que deberán evaluarse a partir de la campaña y de los resultados.

Los avales, el primer objetivo cumplido

La recogida de avales supone una primera prueba de organización para cualquier formación que necesita acreditar el respaldo ciudadano antes de concurrir a unas elecciones. En Madrid, el requisito resulta especialmente exigente por el tamaño del censo: la información publicada por la Agencia EFE el 23 de octubre situaba en 5.537 el número estimado de avales necesarios para las candidaturas afectadas por esta exigencia legal.

Haber alcanzado ese umbral permite a Iustitia Europa concentrar ahora sus esfuerzos en la siguiente fase: presentar sus propuestas, explicar sus prioridades y buscar el respaldo de los votantes. La recogida de firmas no anticipa el resultado de las urnas, pero sí resuelve una condición indispensable para participar en la contienda electoral.

Para el equipo de Pardo, el anuncio supone, por tanto, un motivo de satisfacción y el cierre de una etapa que ha requerido movilización ciudadana en un plazo limitado. También representa el comienzo de un reto diferente: convertir el respaldo necesario para presentar la candidatura en una conversación pública sobre las reformas que propone la organización.

El 29N abre una nueva etapa

Con los avales conseguidos, Luis María Pardo e Iustitia Europa afrontan el 29 de noviembre con la posibilidad de llevar su proyecto directamente ante los electores de Madrid. La formación llega a esta cita con un discurso centrado en la regeneración institucional, la lucha contra la corrupción y la revisión de determinadas estructuras del sistema político.

El camino hasta las urnas no está exento de dificultades para una organización que busca consolidar su presencia en el panorama nacional. Sin embargo, haber superado el requisito de los avales supone un avance concreto y verificable en ese recorrido.

La siguiente etapa será decisiva para que la ciudadanía conozca el alcance de su programa, contraste sus planteamientos con los de otras candidaturas y decida qué propuestas considera más adecuadas.

La noticia central, en cualquier caso, ya está confirmada: Iustitia Europa ha reunido los avales necesarios para presentarse por Madrid el 29N. Para Luis María Pardo y su equipo, ese logro transforma una aspiración electoral en una candidatura que puede pasar a la siguiente fase del proceso y defender públicamente su proyecto ante los ciudadanos.