Nacho Abad fulmina a las feministas que abandonaron a las mujeres caballas en Ceuta y ridiculiza a la diputada saharaui de Frente Amplio

Nacho Abad volvió este lunes 26 de octubre a poner el foco sobre la situación de Ceuta en ‘En boca de todos’ (Cuatro). El presentador puso sobre la mesa una de las cuestiones que, a su juicio, ha quedado en segundo plano durante la crisis migratoria: la ausencia de determinados sectores de la izquierda progresista en las movilizaciones protagonizadas por vecinos, y especialmente por mujeres, de la ciudad autónoma.

El periodista centró buena parte de su intervención en la manifestación de apoyo a los ciudadanos de Ceuta y cuestionó que quienes habitualmente reivindican la defensa de los derechos de las mujeres no hubieran mostrado, según su análisis, el mismo respaldo hacia las mujeres caballas.

«Viva el feminismo», ironizó Abad durante su intervención, planteando una contradicción entre el discurso de defensa de las mujeres y la falta de presencia en una movilización protagonizada precisamente por vecinas de Ceuta.

El asunto no es nuevo en el programa. En las últimas semanas, Abad ha mantenido varios debates con manifestantes y activistas sobre la situación de la ciudad autónoma. En uno de ellos, una politóloga vinculada a la acampada de Sol defendió que los migrantes también tienen derechos y rechazó calificar lo sucedido en Ceuta como una invasión.

«Me da lo mismo quién gobierne»

Abad quiso desvincular su posición de cualquier adscripción partidista y aseguró que defendería de la misma manera a los ciudadanos de cualquier territorio español que atravesara una situación semejante.

El periodista citó expresamente el País Vasco, Cataluña, Menorca o Canarias y sostuvo que su respaldo no dependería de quién estuviera al frente de esos territorios.

«Me da lo mismo que gobierne ese territorio la derecha, que lo gobierne la izquierda, que lo gobiernen los nacionalistas», afirmó.

Con ese argumento, el presentador quiso situar el debate en la defensa de los ciudadanos y no en la disputa partidista. Su crítica se dirige, en particular, contra lo que considera un doble rasero a la hora de valorar las movilizaciones y los problemas de seguridad dependiendo de quién las protagonice.

El debate sobre la violencia

Otro de los ejes de la intervención de Abad fue la violencia política. El presentador cuestionó que determinados episodios violentos sean atribuidos de manera casi automática a la extrema derecha y reclamó que se condenen igualmente cuando los protagonistas pertenecen a otros espacios ideológicos.

En este contexto, hizo referencia a episodios registrados en otras ciudades españolas y contrapuso esas imágenes con el carácter pacífico que, según defendió, tuvo la movilización de Ceuta.

Abad también puso sobre la mesa los disturbios y saqueos denunciados en Barcelona y las declaraciones de Gabriel Rufián sobre la posible existencia de una «operación de Estado» detrás de determinados acontecimientos. El periodista criticó que se planteen hipótesis políticas sobre la autoría de la violencia antes de disponer de conclusiones acreditadas.

Su mensaje fue claro: la violencia, el vandalismo y el pillaje deberían ser condenados con independencia de la ideología de quienes los protagonizan.

El caso de Tesh Sidi y los mensajes sobre Hamás

La segunda parte de la intervención estuvo marcada por la polémica en torno a Tesh Sidi, diputada de Sumar y número dos de la candidatura de Frente Amplio por Madrid.

Este mismo lunes, El Español ha publicado que en chats internos de Sumar y Más Madrid aparecen mensajes atribuidos a Sidi en los que bromeaba sobre la posibilidad de «pedir armas para jamassss», en referencia a Hamás. La Razón también ha informado de esos mensajes tras acceder a conversaciones internas de ambas formaciones.

Los mensajes corresponden a 2025 y fueron publicados ahora, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según las informaciones difundidas, Sidi realizó el comentario después de una votación parlamentaria relacionada con el comercio de armamento con Israel.

Abad utilizó este episodio para cuestionar el tratamiento mediático que, a su juicio, reciben determinadas expresiones cuando proceden de representantes de la izquierda. El presentador avanzó que previsiblemente sus críticas serían respondidas con acusaciones de «bulo» o de «fascismo».