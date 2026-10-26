Nacho Abad, Marcos de Quinto, Tertsch, Vidal-Quadras… se vuelcan con Ceuta: «¡Hay que echar al Gobierno a patadas!»

Miles de personas se congregaron en el centro de Madrid este 25 de octubre en una manifestación histórica para mostrar su apoyo a Ceuta y exigir soluciones a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde hace más de dos meses.

La convocatoria, organizada principalmente por mujeres ceutíes, reunió a ciudadanos de toda España bajo el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».

Los manifestantes denunciaron que tras 80 días del inicio de la crisis, permanecen más de 15.000 personas en las calles de Ceuta, generando una situación que califican de «insostenible» tanto en términos de seguridad como económicos. «La vida en Ceuta es insostenible y económicamente estamos viviendo una ruina», aseguraron varios participantes.

Entre ellos, personalidades de alto valor público, como Nacho Abad (presentador de Cuatro), Hermann Tertsch (eurodiputado), el empresario Marcos de Quinto (asociación Pie en Pared) o Alejo Vidal-Quadras, entre otros, respondieron a las preguntas de Periodista Digital.

Críticas a la gestión gubernamental

Los asistentes expresaron su indignación por lo que consideran una falta de acción por parte del Gobierno central. Según los testimonios recogidos, las autoridades se han limitado a «parchear la situación» y «mover a los invasores de un lugar a otro» sin aportar soluciones definitivas.

Uno de los reclamos más repetidos fue la ausencia de los decretos prometidos durante la visita de los Reyes a la ciudad. «¿Dónde están esos decretos que se prometieron en Ceuta y que no han llegado?», cuestionaban los manifestantes. Denuncian que la operación realizada con motivo de la visita real solo sirvió para desplazar el problema desde las playas del Tarajal y Benzú hacia las barriadas periféricas, multiplicando así el conflicto.

Impacto en la vida cotidiana

Los residentes ceutíes presentes en la manifestación describieron cómo han tenido que modificar radicalmente sus hábitos de vida. «Hemos tenido que cambiar muchos hábitos, como formas de vestir, especies de autoconfinamiento. Cuando se va el sol generalmente nos retiramos», explicó una de las asistentes, lamentando que en una ciudad de clima favorable como Ceuta, la población ya no pueda hacer vida en la calle.

Varios testimonios coincidieron en denunciar que la entrada de personas continúa produciéndose: «Sigue pasando gente, los vemos por la calle descalzos, mojados, y eso somos testigos prácticamente todos los ceutíes».

«Un caballa nunca se rinde»

El lema «Un caballa nunca se rinde» resonó durante toda la concentración, convirtiéndose en el grito de guerra de una ciudadanía que se niega a aceptar la situación actual. Las pancartas desplegadas mostraban mensajes como «Distintos credos, una misma España» y «Ceuta es el principio», advirtiendo que lo que ocurre en la ciudad autónoma podría extenderse a otros territorios.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, estuvo presente en primera línea de la manifestación, respaldando las reivindicaciones de sus conciudadanos. Los asistentes destacaron especialmente el protagonismo de las mujeres ceutíes en la organización del evento, a quienes atribuyeron el mérito de haber movilizado a miles de personas.

Dimensión europea del conflicto

Los manifestantes subrayaron que la crisis de Ceuta no es solo un problema español, sino europeo. «Aquí se reclama no solamente que Ceuta es España, se reclama que Ceuta es Europa y por eso no tenemos que dejarla de lado», afirmó uno de los portavoces. Denunciaron que las fronteras españolas y europeas han sido «absolutamente violadas» y que la ciudad representa la primera línea de defensa del territorio comunitario.

Varios participantes calificaron la situación como «una invasión orquestada por el reino de Marruecos» y no como una crisis humanitaria, exigiendo que las autoridades marroquíes acojan a todas las personas que han cruzado irregularmente la frontera.

Llamamiento a la movilización electoral

La manifestación también tuvo un claro componente político de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Los asistentes expresaron su esperanza de que el apoyo mostrado en las calles se traduzca en las urnas. «Vamos a liberarnos de esta gente que es enemiga de España y de Ceuta el 29 de noviembre», proclamaron algunos manifestantes, exigiendo «la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y toda su banda».

Los organizadores y participantes coincidieron en señalar que la concentración fue un éxito rotundo, con asistentes llegados de toda España. «No me esperaba tanta gente. Es increíble la entrega de la gente por Ceuta», comentó uno de los participantes recién llegado a la capital.

La movilización dejó claro que la situación de Ceuta ha conseguido «pellizcar el corazón de toda España» y que la ciudadanía exige medidas urgentes para restablecer la normalidad, la seguridad y la prosperidad en la ciudad autónoma.