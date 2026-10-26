PP y VOX anuncian un pacto para tumbar el plan de Sánchez de hacerse con el Senado

El PP y Vox han llegado a un acuerdo para alinear sus candidaturas al Senado y dificultar la posibilidad de que el bloque liderado por Pedro Sánchez logre cambiar la Cámara Alta tras las elecciones del 29 de noviembre. Según Europa Press, Vox se abstendrá de presentar candidatura en seis provincias y se presentará con un único candidato en otras catorce.

Este pacto se formaliza justo al finalizar el plazo legal y busca evitar que la fragmentación del voto a la derecha entregue escaños cruciales a la izquierda. En términos electorales, las matemáticas suelen ser menos glamorosas que un mitin, pero muchas veces tienen mayor peso.

En las provincias donde se eligen cuatro senadores, cada elector puede escoger hasta tres nombres. Este sistema habitualmente favorece a la lista que recibe más votos, que se hace con tres escaños, dejando al segundo partido la lucha por el cuarto. Si Vox decide no presentar candidatos en ciertas zonas, sus votantes podrán canalizar sus apoyos hacia los candidatos del PP.

La fórmula alcanzada no equivale a una coalición en sentido estricto. El plazo para formalizar alianzas electorales concluyó el 16 de octubre, lo que significa que ambas formaciones deberán mantener listas separadas y coordinar sus estrategias a través de renuncias, candidaturas reducidas y llamados al voto.

El objetivo inmediato es contener la candidatura conjunta de PSOE, Frente Amplio y diversas fuerzas territoriales, que se presenta bajo el título Senado de Progreso. Este bloque busca disputar al PP el control de una institución que, en los últimos años, ha funcionado como el principal contrapeso parlamentario del Gobierno.

La negociación también ha tenido que lidiar con un complicado proceso de reparto territorial. Vox ha accedido a renunciar a su presencia en seis circunscripciones donde sus probabilidades eran escasas y a limitar su participación a un candidato en otras catorce. A cambio, el PP deberá ofrecer garantías políticas para que este acuerdo no se interprete como una absorción de su socio, especialmente en las provincias donde la formación de Santiago Abascal todavía posee un electorado significativo.

La dirección popular considera que la concentración del voto podría ser clave en territorios donde la competencia es ajustada. En contrapartida, la izquierda confía en que su candidatura consolidada logre compensar la fragmentación anterior y les permita sumar suficientes senadores para modificar la mayoría del Senado.

El Senado no solo tiene un valor simbólico. Una mayoría amplia puede influir en la tramitación legislativa, en la ejecución del artículo 155 de la Constitución y en la renovación de los órganos constitucionales. También tiene una enorme relevancia en la selección de magistrados del Tribunal Constitucional, un aspecto que añade tensión institucional a un acuerdo que nace, ante todo, de una estrategia electoral.

Este pacto, sin embargo, deja varias interrogantes en el aire. No está claro todavía cuál será el efecto real de la retirada de Vox en cada provincia ni si todos sus votantes seguirán las indicaciones de la dirección nacional. El elector puede recibir un mensaje, pero a menudo la papeleta se siente atraída por la improvisación.

La campaña se enfrenta así a una batalla menos visible que la del Congreso, aunque igual de crucial. Cada nombre, cada renuncia y cada cruce marcado puede definir si el Senado sostendrá su actual equilibrio o se convertirá en otra pieza en el tablero político de Sánchez.