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Periodismo

La publicación provoca una oleada de críticas en redes

Sánchez se planta unas mallas, publica un vídeo corriendo mientras Barcelona arde y las redes explotan: «Vergüenza ajena»

El presidente del Gobierno comparte junto a Carlos Cuerpo un vídeo de running con el mensaje «¡A por cuatro más!» mientras Barcelona intenta recuperar la normalidad tras una noche de disturbios

Carlos Cuerpo y Pedro Sánchez, en el vídeo electoral del presidente del Gobierno compartido en X
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Archivado en: Carlos Cuerpo | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Pedro Sánchez ha vuelto a convertir sus redes sociales en un escaparate de precampaña.

El presidente del Gobierno publicó este domingo un vídeo en el que aparece corriendo junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por un entorno rural, ambos vestidos con ropa deportiva y manteniendo una conversación preparada para lanzar un mensaje político.

«¡A por cuatro más!», escribió Sánchez junto a las imágenes, en referencia a su intención de continuar cuatro años más al frente del Ejecutivo tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En el vídeo, ambos juegan precisamente con la metáfora de la carrera: hablan de los «ocho» kilómetros recorridos —en alusión a los años de Sánchez en el Gobierno— y de la posibilidad de afrontar «cuatro más».

«A buen ritmo, como la economía y el empleo en España», afirma Sánchez durante la grabación. Cuerpo añade que siguen «ganando derechos» y, finalmente, el presidente pregunta: «¿Qué hacemos, cuatro más?». «Yo creo que sí, estamos preparados», responde el ministro.

El problema para el Ejecutivo es el contexto en el que apareció el vídeo. Durante la madrugada anterior, Barcelona había vivido graves disturbios en el centro de la ciudad, con saqueos y destrozos en comercios. Las autoridades contabilizaron 128 detenidos y numerosos daños materiales.

La coincidencia temporal ha convertido la publicación en objeto de una intensa discusión política en X. Algunos usuarios han cuestionado que Sánchez optara por difundir una pieza de marcado carácter electoral mientras la situación en Barcelona seguía siendo uno de los principales asuntos de la actualidad.

La oposición también ha aprovechado la polémica. Alberto Núñez Feijóo criticó a Sánchez por centrarse en este tipo de contenido mientras se producían los incidentes en Barcelona y llegó a acusarle de «jugar con fuego».

Desde el Gobierno y el PSOE, mientras tanto, el vídeo se presenta como una pieza de comunicación política dentro de la precampaña. La grabación busca asociar la carrera con la continuidad del proyecto socialista y con un balance positivo de la economía y el empleo.

El resultado es una nueva batalla política en redes: un vídeo de menos de un minuto, dos políticos corriendo y un mensaje electoral que ha terminado chocando frontalmente con las imágenes de una Barcelona todavía marcada por los disturbios.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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