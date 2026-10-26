La tétrica advertencia de Bernaldo de Quirós tras las palabras de Óscar Puente: «Es un aperitivo»

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós ha lanzado una alerta tras el repunte de la violencia en las calles que coincide con los discursos guerracivilistas impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de extrema izquierda. El asunto se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. En una intervención en Espejo Público no dudó en calificar los recientes disturbios como «un aperitivo» de un panorama aún más alarmante.

Ha criticado al líder del PSOE por impulsar la «violencia callejera» y preparando el terreno en caso de que no gane en los comicios.

Lo sucedido en Barcelona es grave. Los altercados dejaron como resultado 128 detenidos, de los cuales 72 son menores, además de un número considerable de comercios dañados, mobiliario urbano destrozado y varios agentes heridos. Esta manifestación, que fue convocada a través de redes sociales, terminó transformándose en una auténtica batalla urbanística en pleno corazón de la ciudad.

El economista asocia los disturbios a un ambiente preelectoral caliente donde la radicalización empieza a tomar fuerza y que es propio de otro siglo. Según él, las disputas políticas han traspasado las barreras de los parlamentos y de las plataformas digitales. Ahora, estas tensiones se trasladan a las calles, con el riesgo de que la violencia influya directamente en la conversación pública y en el desarrollo de las campañas.

«Es un escenario de violencia política y se manifiesta con unas elecciones que parecen de los años 30, con un Gobierno que admite que desencadenará ‘guerras callejeras’ si no salen elegidos. Deslegitima la posibilidad de victoria del adversario, y esto no tiene precedentes en el mundo».

No dudó en señalar a Óscar Puente como uno de los responsables, al considerar que en unas declaraciones, el ministro sugirió que movilizarán a la ciudadanía en caso de que suceda un cambio político en Moncloa:

«El propio Gobierno se ha radicalizado y lo vemos con Óscar Puente cuando dice que echará a la gente a la calle porque no admite la alternancia democrática. Esto hay que denunciarlo independientemente de las plataformas políticas que haya y estamos viendo el aperitivo de esto, con una violencia callejera inaceptable».

Bernaldo de Quirós inciden en que dicha declaración tiene una clara intencionalidad política, pero también revela una inquietud institucional: cuando un Gobierno o sus miembros presentan la alternancia como algo amenazante, el resultado de las elecciones deja de percibirse como una elección democrática normal y se transforma en una lucha existencial. En el ámbito político, las palabras pueden no provocar incendios físicos, pero podrían acercar demasiado la chispa.

Además, cargó duramente contra la mal llamada ‘Ley de nietos’ que ha desatado la polémica por otorgar la nacionalidad a personas cuyos ancestros abandonaron el país previo a la guerra civil y a la dictadura franquistas, que eran los supuestos para acogerse a este beneficio.