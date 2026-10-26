Un viejo post de Jordi Wild en X enciende todas las alarmas sobre su neutralidad a la hora de entrevistar a los candidatos al 29-N

El pasado siempre vuelve.

Un tuit publicado por Jordi Wild hace más de siete años ha regresado con fuerza a las redes en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El creador de The Wild Project escribió literalmente «cárgate a Abascal y Bolsonaro plis» en respuesta a un mensaje de Ibai Llanos, y esa frase coloquial se interpreta ahora como un deseo explícito de «machacar» al entonces líder en ascenso de VOX, Santiago Abascal.

La frase formaba parte del lenguaje desenfadado del entorno del streaming de 2019, donde «cárgate» se usaba como hipérbole para «destrúyele». Siete años después, Abascal figura entre los cuatro candidatos que Jordi Wild entrevistará de forma individual en un formato que el youtuber presenta como ejercicio de transparencia e imparcialidad. La recirculación del mensaje ha puesto el foco en si esa vieja expresión compromete la supuesta neutralidad del entrevistador.

Cárgate a Abascal y Bolsonaro plis — Jordi Wild (@JordiWild) June 30, 2019

Wild conseguió que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau acepten participar en ‘The Wild Project’. Las condiciones que él mismo ha detallado públicamente son claras: conversaciones de entre 50 y 90 minutos, sin preguntas pactadas de antemano, acuerdo de no editar absolutamente nada y sin posibilidad de que los entrevistados pidan recortes posteriores. La publicación está prevista para el 13 de noviembre, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral.

El propio Wild insistió en que no serán «entrevistas/masaje» y que preguntará por temas delicados a todos por igual. Abascal aceptó temprano con un escueto «Cuenta conmigo». El formato se vendió como un hito que llega a audiencias que no consumen la televisión tradicional y como un cambio de paradigma en la comunicación política española.

El archivo de 2019 choca de frente con esa narrativa. Mientras Wild promete el mismo rasero para los cuatro candidatos y se presenta como un entrevistador duro pero equitativo, el tuit que pedía «cargarse» específicamente a Abascal (y a Bolsonaro) reaparece como recordatorio de un posicionamiento previo. Respuestas recientes en X ya lo están utilizando con mensajes del tipo «Qué mal ha envejecido esto» o «Roji Wild».

Wild no se define como periodista profesional. En entrevistas anteriores ha dejado claro que su trabajo pertenece al ámbito de la creación de contenidos y que no pretende confundirse con el periodismo tradicional. Esa distinción le da margen creativo, pero también mayor exposición cuando se mueve en terreno estrictamente político y electoral. El electorado de VOX —y parte del de PP— es especialmente sensible a cualquier señal de trato desigual, y el tuit ofrece un argumento sencillo para cuestionar la imparcialidad del ejercicio antes incluso de que se emita.

El contexto de 2019 también importa: VOX estaba consolidándose como fuerza relevante y Bolsonaro gobernaba Brasil. Hoy Abascal es candidato principal de su partido en unas elecciones generales anticipadas, y Wild ha logrado reunir en su plató de Manresa a las cuatro figuras más visibles de la precampaña. La promesa de no editar y de preguntas duras no borra el registro anterior.