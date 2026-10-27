Los 10 temas que dominan la política y el periodismo en España este martes 27 de octubre de 2026

1. POLÍTICA · SENADO

PP y Vox sellan un pacto para controlar la Cámara Alta

El acuerdo entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal ocupa este martes las portadas de varios diarios y se presenta como uno de los principales movimientos de la precampaña. El pacto permite a ambas formaciones coordinar sus listas al Senado en varias circunscripciones, con el objetivo de alcanzar una mayoría de tres quintos y evitar un eventual bloqueo de la izquierda. El acuerdo se cerró anoche y ha sido destacado esta mañana por las principales cabeceras nacionales.

La alianza abre un nuevo escenario en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. Vox renunciará a presentar candidatura propia en varias provincias, mientras el PP busca concentrar el voto de la derecha y asegurar el control de la Cámara Alta. El entendimiento refuerza la cooperación entre ambos partidos, aunque también intensifica el debate sobre una futura mayoría de Gobierno.

2. POLÍTICA · ORDEN PÚBLICO

Los disturbios de Barcelona se convierten en el eje de la campaña

Los altercados registrados el fin de semana en Barcelona siguen provocando una fuerte reacción política este martes. Durante la noche del sábado, varios grupos vandalizaron comercios, causaron incendios y se enfrentaron a la Policía. Las autoridades han informado de 128 detenidos, entre ellos numerosos menores, mientras continúa la investigación para esclarecer quién convocó las protestas.

El PP ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo viajará mañana a Barcelona para reunirse con comerciantes afectados. Los populares vinculan los incidentes con la falta de respuesta del Gobierno, mientras el Ejecutivo sostiene que la violencia puede beneficiar a la extrema derecha y apunta a una posible intervención de grupos radicales o actores extranjeros. El cruce de acusaciones ha situado la seguridad en el centro del debate electoral.

3. POLÍTICA · ELECCIONES

Sánchez y Feijóo endurecen su pulso a 34 días de las urnas

La campaña para las elecciones generales anticipadas gana intensidad este martes, con el PSOE y el PP enfrentados por la seguridad, la gestión del Gobierno y el futuro de los pactos postelectorales. Pedro Sánchez insiste en presentar una eventual alianza entre PP y Vox como una involución, mientras Feijóo busca proyectarse como alternativa de Gobierno.

La distancia temporal hasta la votación del 29 de noviembre ha convertido cada intervención pública y cada mensaje en redes sociales en un episodio de la contienda. Los partidos intentan movilizar a sus electorados mientras los medios publican nuevos sondeos, con resultados dispares sobre la ventaja del PP y la evolución de la izquierda.

4. POLÍTICA INTERNACIONAL · ESPAÑA

La victoria de Lula alimenta el discurso de remontada de la izquierda

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil irrumpió este lunes en los mítines y análisis de la política española, y mantiene su impacto este martes. Pedro Sánchez utilizó el resultado durante un acto celebrado ayer en Asturias para trasladar un mensaje de esperanza a su electorado: si Lula pudo remontar, el PSOE también puede hacerlo.

La izquierda española interpreta el desenlace brasileño como un estímulo frente a unas encuestas desfavorables. PSOE, Podemos, Sumar, ERC y otras formaciones han celebrado el resultado, que se ha convertido en un recurso narrativo para reivindicar la movilización y combatir la abstención durante la precampaña.

5. POLÍTICA · ENCUESTAS

Los sondeos enfrentan a la derecha y la izquierda sobre el próximo Congreso

Las encuestas publicadas y comentadas desde anoche dibujan escenarios distintos para las elecciones de noviembre. Algunos estudios sitúan al PP con una ventaja amplia sobre el PSOE, mientras otros detectan una pérdida de escaños de los populares y una recuperación parcial de la izquierda. Vox aparece al alza en varias proyecciones, especialmente en Cataluña.

La divergencia entre los sondeos ha impulsado el debate en prensa y redes durante las últimas horas. Las formaciones utilizan las cifras que más favorecen sus expectativas, pero el denominador común es una mayoría de derechas todavía posible y una competición abierta por el tercer espacio político. El interés por las encuestas se ha visto reforzado por el pacto entre PP y Vox para el Senado.

6. POLÍTICA · SEGURIDAD

El Gobierno teme que la violencia desplace el debate hacia la inmigración

Los disturbios de Barcelona han activado la preocupación en La Moncloa por un posible cambio en las prioridades de la campaña. El Ejecutivo teme que nuevos episodios de violencia lleven la conversación pública hacia la seguridad y la inmigración, dos asuntos en los que los partidos de la derecha parten con ventaja electoral.

Durante este lunes, varios ministros y portavoces socialistas condenaron los altercados y señalaron que el caos puede favorecer a la extrema derecha. La oposición respondió acusando al Gobierno de pasividad. Mientras tanto, la investigación policial continúa sin una autoría confirmada, un vacío que ha multiplicado las interpretaciones políticas.

7. PERIODISMO · REDES SOCIALES

Los vídeos generados con inteligencia artificial entran en la batalla electoral

La campaña incorpora una nueva disputa sobre el uso de vídeos manipulados y contenidos creados con inteligencia artificial. Un análisis publicado esta madrugada describe cómo las formaciones recurren a piezas audiovisuales de tono satírico o descalificador para reforzar sus mensajes y atacar a sus adversarios.

La polémica afecta a la credibilidad de la comunicación política y al papel de los medios en la verificación de imágenes. La difusión rápida de estos contenidos en redes dificulta distinguir entre propaganda, humor y desinformación. El fenómeno ha ganado visibilidad hoy porque coincide con una campaña especialmente polarizada y con una creciente dependencia de los partidos de sus equipos digitales.

8. POLÍTICA · JUSTICIA

La oposición vuelve a situar el caso Delcy en el foco informativo

La localización por parte de la UCO de 300.000 euros relacionados con el caso Delcy aparece este martes en la portada de un diario nacional y reabre la presión política sobre el PSOE. La información vincula ese dinero con las declaraciones de Víctor de Aldama, aunque el alcance judicial de los hallazgos sigue pendiente de valoración.

El asunto se suma a otros frentes judiciales que la oposición utiliza para cuestionar al Gobierno durante la precampaña. Su presencia en las portadas de esta mañana lo ha convertido en uno de los temas periodísticos destacados del día, dentro de una agenda dominada por la corrupción, la financiación y la responsabilidad política.

9. POLÍTICA · MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Congreso retira los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas

La Mesa de la Diputación Permanente acordó retirar los cuadros de los presidentes de las Cortes entre 1943 y 1975. La decisión fue comunicada y comentada este lunes, y vuelve a aparecer hoy en la agenda política por su conexión con la memoria democrática.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, defendió la medida como un reconocimiento a las víctimas de la dictadura y una forma de reparar una injusticia histórica. El debate enfrenta a quienes consideran la retirada un acto de reparación institucional con quienes la interpretan como una decisión ideológica en plena precampaña.

10. POLÍTICA · VENEZUELA

El regreso de María Corina Machado reaparece en la conversación electoral

El retorno de María Corina Machado a Venezuela fue uno de los asuntos internacionales incorporados anoche al comentario político español. Su figura aparece vinculada a los análisis sobre democracia, oposición y crisis institucional, y ha sido incluida entre los temas utilizados por los medios para interpretar la actualidad internacional de este martes.

La noticia se integra en la agenda de la precampaña junto con el pacto del Senado y los disturbios de Barcelona. Su presencia en el debate periodístico refleja cómo los partidos españoles incorporan acontecimientos extranjeros para reforzar sus marcos sobre libertad, autoritarismo y cambio político.