Los 10 trending topic de X en España este martes 27 de octubre de 2026: Clásico, Kane, Cucurella...

1. DEPORTES

El Clásico y sus ecos llenan la red de análisis y memes

La conversación sobre el último El Clásico entre Real Madrid y Barcelona explota desde anoche y se mantiene fuerte esta mañana con vídeos, hilos y reacciones de aficionados que debaten jugadas clave, ausencias notables y el rendimiento de estrellas como Bellingham o Lamine Yamal. Los posts más compartidos incluyen resúmenes tácticos y comparaciones con ediciones anteriores, impulsados por el hashtag #ElClasico que acumula miles de menciones en horas.

2. DEPORTES

Lamine Yamal y el debate del Balón de Oro centran la atención

Los usuarios destacan el papel de Lamine Yamal en el contexto reciente del fútbol español, con menciones a su rendimiento y comparaciones en encuestas sobre el Balón de Oro 2026 que circulan desde ayer por la tarde. Vídeos de jugadas y reacciones emocionales se multiplican, mezclados con referencias a otros nombres como Vinícius o Rodri.

3. DEPORTES

Jugadores como Cucurella, Camavinga y Cancelo generan reacciones cruzadas

Nombres como Cucurella, Camavinga y Cancelo aparecen en hilos y debates sobre alineaciones y fichajes desde primeras horas de hoy, con clips de partidos recientes y análisis que conectan con el Clásico. La conversación se alimenta de memes y opiniones sobre su impacto en equipos españoles y europeos.

4. DEPORTES

Lunin, Courtois y la portería del Madrid en el foco

La tendencia alrededor de Lunin y Courtois surge con fuerza esta mañana por discusiones sobre el puesto de portero en el Real Madrid, impulsada por vídeos de paradas y comparaciones que los aficionados comparten tras el último partido. Los posts incluyen estadísticas y opiniones que se viralizan rápidamente.

5. DEPORTES

Camp Nou y el ambiente del Clásico dominan los timelines

El término Camp Nou concentra reacciones sobre el ambiente en el estadio durante el Clásico, con fotos, vídeos del público y comentarios sobre la atmósfera que se comparten desde anoche y siguen activas hoy. Se entremezclan con menciones a otros estadios y eventos.

6. POLÍTICA INTERNACIONAL

Lula y Flávio Bolsonaro generan picos de debate político

El nombre de Lula junto a Flávio Bolsonaro aparece en posts desde ayer por la tarde relacionados con temas brasileños y menciones cruzadas que conectan con la actualidad latinoamericana, impulsados por noticias y opiniones que se replican en España esta mañana.

7. ENTRETENIMIENTO

#DragRaceEs y #ElChiringuitoenCuatro animan la mañana

Los hashtags #DragRaceEs y #ElChiringuitoenCuatro acumulan interacciones desde la noche anterior con clips de episodios y comentarios sobre participantes o tertulias, manteniendo un flujo constante de reacciones humorísticas y análisis.

8. DEPORTES

Mourinho y otros nombres del banquillo en el debate

Menciones a Mourinho y entrenadores como Flick surgen en hilos sobre tácticas del Clásico desde primeras horas de hoy, con vídeos y comparaciones que los usuarios enlazan a la jornada actual.

9. POLÍTICA INTERNACIONAL

Venezuela y María Corina Machado suman reacciones

La conversación sobre Venezuela y María Corina Machado se reactiva con posts de esta madrugada que vinculan noticias recientes y opiniones, generando un pico verificable en las últimas horas.

10. DEPORTES

Otros nombres como Guti, Rodri y Balde completan el mapa futbolero

Términos como Guti, Rodri y Balde cierran el ranking con menciones puntuales en debates sobre trayectorias y rendimiento actual, alimentados por clips y opiniones compartidas hoy mismo.