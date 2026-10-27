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EL PRESIDENTE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA SE PONE COMO EL BICHO DEL PANTANO

¡Alucinante! José Pablo López, el comisario político de TVE, llama «cacería» a que el PP muestre a Intxaurrondo como la cara del control sanchista

"Inadmisible y vergonzoso ataque del PP a la televisión pública. Son las mismas tácticas de señalamiento que utilizaron para arrasar con la independencia de Telemadrid"

¡Alucinante! José Pablo López, el comisario político de TVE, llama "cacería" a que el PP muestre a Intxaurrondo como la cara del control sanchista
José Pablo López y el vídeo del PP. PD.
Archivado en: Gobierno de España | José Pablo López | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Silvia Intxaurrondo

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David Alandete y Silvia Intxaurrondo.

Alandete exige más que un simple cambio de presentadores en TVE tras el ataque de Intxaurrondo a quienes enjuician al hermano de Sánchez

Se puso como el mismísimo bicho del pantano.

El presidente de RTVE respondió con una dureza inusitada a un vídeo electoral del PP de Madrid que utiliza imágenes de Silvia Intxaurrondo para ilustrar lo que denomina “control sanchista” en la televisión pública. José Pablo López publicó en X un mensaje en el que califica la pieza como un “ataque vergonzoso” y reclama la intervención inmediata de la asociación de la prensa madrileña.

En su publicación, el dirigente de la radiotelevisión pública equipara la crítica con las tácticas que, según él, se emplearon en el pasado contra Telemadrid.

El texto original de José Pablo López afirmó de forma literal lo siguiente:

Inadmisible y vergonzoso ataque del Partido Popular de Madrid a Silvia Intxaurrondo y a la televisión pública. Son las mismas tácticas de señalamiento que utilizaron para arrasar con la independencia de Telemadrid. La Asociación de la Prensa de Madrid debe actuar ya. Basta ya de cacerías políticas contra los profesionales de RTVE.

El vídeo del PP de Madrid, que muestra a la presentadora en varios momentos de emisión, lleva por título ‘Cómo reconocer a un Gobierno autoritario: Sanchismo o democracia’. La pieza forma parte de la campaña de los populares madrileños y ha sido compartida ampliamente en redes.

Lo cierto es que al presidente de RTVE le persigue un hecho incuestionable. Y es que a José Pablo López se le acusa de no haber defendido con la misma energía a periodistas señalados anteriormente desde el Gobierno.

Así reaccionó, por ejemplo, Alfonso Serrano, secretario del Partido Popular en Madrid:

El intercambio continúa activo y pone de manifiesto cómo un único vídeo puede reavivar la controversia sobre el papel de RTVE en el actual panorama político español.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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