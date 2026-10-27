¡Alucinante! José Pablo López, el comisario político de TVE, llama «cacería» a que el PP muestre a Intxaurrondo como la cara del control sanchista

Se puso como el mismísimo bicho del pantano.

El presidente de RTVE respondió con una dureza inusitada a un vídeo electoral del PP de Madrid que utiliza imágenes de Silvia Intxaurrondo para ilustrar lo que denomina “control sanchista” en la televisión pública. José Pablo López publicó en X un mensaje en el que califica la pieza como un “ataque vergonzoso” y reclama la intervención inmediata de la asociación de la prensa madrileña.

En su publicación, el dirigente de la radiotelevisión pública equipara la crítica con las tácticas que, según él, se emplearon en el pasado contra Telemadrid.

Inadmisible y vergonzoso ataque del @ppmadrid a @SIntxaurrondo y a la televisión pública. Son las mismas tácticas de señalamiento que utilizaron para arrasar con la independencia de Telemadrid. La @aprensamadrid debe actuar ya. Basta ya de cacerías políticas contra los… https://t.co/Q5BAkRwp9Y — José Pablo López (@Josepablo_ls) October 26, 2026

El texto original de José Pablo López afirmó de forma literal lo siguiente:

Inadmisible y vergonzoso ataque del Partido Popular de Madrid a Silvia Intxaurrondo y a la televisión pública. Son las mismas tácticas de señalamiento que utilizaron para arrasar con la independencia de Telemadrid. La Asociación de la Prensa de Madrid debe actuar ya. Basta ya de cacerías políticas contra los profesionales de RTVE.

El vídeo del PP de Madrid, que muestra a la presentadora en varios momentos de emisión, lleva por título ‘Cómo reconocer a un Gobierno autoritario: Sanchismo o democracia’. La pieza forma parte de la campaña de los populares madrileños y ha sido compartida ampliamente en redes.

Lo cierto es que al presidente de RTVE le persigue un hecho incuestionable. Y es que a José Pablo López se le acusa de no haber defendido con la misma energía a periodistas señalados anteriormente desde el Gobierno.

Así reaccionó, por ejemplo, Alfonso Serrano, secretario del Partido Popular en Madrid:

Desde la TVE se señala cada día a periodistas no adictos al régimen Sanchista y se tacha de pseudomedios a digitales que publican noticias que afectan al Gob y a las que TVE dedica un segundo como mucho.Por no hablar del espacio semanal a Oscar López, y ahora se hace el indignado — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 26, 2026

El intercambio continúa activo y pone de manifiesto cómo un único vídeo puede reavivar la controversia sobre el papel de RTVE en el actual panorama político español.