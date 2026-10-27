José Rosiñol titula hoy su columna, publicada el 26 de octubre de 2026 en Libertad Digital, Entre el amor, el cinismo y la violencia. En ella, hace una denuncia clara: el lenguaje que se utiliza en el ámbito político ha comenzado a transformar el desacuerdo democrático en una lucha moral entre quienes representan el bien y quienes se presentan como una amenaza.

El autor pone énfasis en la polarización, la propaganda electoral y el deterioro del debate público. Su advertencia no se dirige únicamente a un lema en particular, sino al proceso que convierte al adversario en una figura ilegítima, presentando cualquier confrontación como una defensa necesaria de la sociedad.

«Vivimos un momento de perversión del lenguaje que recuerda episodios poco recomendables de nuestra historia.»

Esta frase establece el tono del artículo. Rosiñol interpreta el lenguaje utilizado durante la precampaña como algo más que una simple colección de eslóganes: lo ve como una herramienta destinada a cambiar cómo se perciben los conflictos. Cuando palabras como “amor”, “odio” o “fascismo” pasan de describir comportamientos a clasificar moralmente a los ciudadanos, el debate se vuelve menos matizado y se carga de una mayor intensidad emocional.

Posteriormente, el análisis se centra en la lucha por los espacios de legitimidad. El autor argumenta que una fracción del discurso político intenta desplazar las normas habituales de la democracia hacia un estado de emergencia constante, en el que el rival ya no es un oponente, sino un peligro existencial.

«La operación consiste en trasladar los cauces de legitimidad que nos hemos dado a un escenario de enfrentamiento existencial: control del espacio público, control del relato y creación de una alteridad cosificada, paso previo a justificar la violencia como vía para evitar el apocalipsis neofascista.»

La noción de “alteridad cosificada” encapsula uno de los temas centrales de la columna: la transformación del contrario en una categoría deshumanizada. Rosiñol advierte que este procedimiento puede propiciar intimidaciones y altercados, ya que las presenta como una respuesta defensiva ante una amenaza exagerada o fabricada.

Para fortalecer su argumento, el autor menciona haber revisado discursos públicos realizados entre el 5 y el 25 de octubre. Aunque este recuento no busca representar a toda la izquierda ni proporcionar una medición estadística, sí trata de evidenciar la repetición de un marco narrativo: una contienda donde la discrepancia política se envuelve en una lucha contra el mal.

«Como no me gusta opinar sin saber, he investigado esta narrativa de la violencia, de tintes guerracivilistas, presente en la precampaña: más de cuarenta intervenciones de políticos, periodistas y comunicadores del entorno progresista entre el 5 y el 25 de octubre.»

El texto menciona entonces la conocida “operación amor”, presentada como una estrategia de comunicación del PSOE. Rosiñol la vincula con el lema “La fuerza del amor”, asociado a una imagen pública de Pedro Sánchez, y la contrasta con el fracaso de una campaña anterior que, según su análisis, no logró movilizar al electorado.

«Esta falaz dicotomía social «amor frente al odio» alimenta un antagonismo exacerbado y ofrece una coartada moral a quienes amedrentan y arrinconan a la oposición.»

La crítica va más allá de cuestionar el eslogan. El autor considera que esta división implica una inversión del lenguaje: quienes hostigan a la oposición pueden asumir el papel de defensores de la convivencia, mientras que el adversario queda relegado al ámbito de lo inaceptable. El “amor” pasa a ser así una etiqueta político, más que una actitud cívica compartida.

La columna expone una tensión vital para la democracia española: la convivencia implica reconocer al rival como parte legítima del sistema, aun cuando se discrepe de sus ideas. Si el adversario se pinta como una amenaza absoluta, cualquier límite institucional puede parecer excaso y cualquier exceso justificable.

El cierre de Rosiñol se dirige precisamente a esta paradoja. Un liderazgo puede proclamarse como el garante de la concordia, mientras al mismo tiempo contribuye a intensificar el enfrentamiento a través de una retórica de salvación nacional. En este terreno, el problema no radica solo en lo que se dice, sino en qué acciones termina legitimando la forma de expresarlo.

«Con el adversario deslegitimado por la inversión moral de las algaradas, el líder puede emerger, desde el amor, como garante de la convivencia y salvador frente al fascismo que muchos quieren ver detrás de cada esquina.»

La advertencia final se vincula a la memoria política de España: cuando el lenguaje reemplaza la deliberación por la demonización, la democracia puede mantener sus formas, pero comienza a perder su esencia.