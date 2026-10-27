Chema Gil siembra el pánico en el plató de Griso al advertir el terror que llega a España: “Uso de explosivos o cuchillos”

La alerta de Interior sobre posibles ataques durante las protestas vuelve a poner el foco en la seguridad de las concentraciones multitudinarias. Chema Gil ha advertido en ‘Espejo Público’ (Antena 3) de la gravedad del contenido detectado por las autoridades.

La preocupación por la seguridad durante las próximas movilizaciones ha llegado este martes al plató de Espejo Público. El analista de seguridad y terrorismo internacional Chema Gil Garre ha mostrado en el programa presentado por Susanna Griso el contenido de una alerta elaborada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), dependiente del Ministerio del Interior.

Según el documento, las autoridades detectaron en una página vinculada al entorno yihadista de Dáesh un llamamiento a aprovechar las protestas que se están produciendo en distintos países europeos para atacar tanto a agentes de policía como a manifestantes. España aparece expresamente entre los países mencionados.

El elemento que más ha llamado la atención es que el mensaje no se limitaría a una incitación genérica a la violencia, sino que incluiría referencias a diferentes métodos de ataque. Interior señala que se sugieren explosivos y cuchillos, además de atropellos con vehículos, en el contexto de grandes concentraciones y enfrentamientos callejeros.

Durante su intervención, Gil ha subrayado la gravedad que, a su juicio, tiene que la amenaza se produzca precisamente en un escenario marcado por disturbios y movilizaciones. El analista ha llamado la atención sobre el riesgo de que una concentración multitudinaria pueda ser utilizada por individuos radicalizados como escenario para cometer un ataque.

La alerta de Interior también recoge que los mensajes detectados presentan las aglomeraciones como una oportunidad para causar un elevado número de víctimas y sitúan a los agentes desplegados durante los disturbios entre los posibles objetivos.

España mantiene el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista

La advertencia se produce mientras España mantiene el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista, vigente desde octubre de 2023. Interior ha señalado que la monitorización de espacios digitales vinculados al terrorismo yihadista se realiza de manera permanente a través de la OCC, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según los datos facilitados por Interior, durante 2026 la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado 47 operaciones en 23 provincias que han terminado con 86 detenciones relacionadas con la lucha contra el yihadismo.

La alerta, no obstante, no significa que se haya producido un ataque ni que exista una fecha concreta fijada para cometerlo. La información difundida por las autoridades se refiere a llamamientos detectados en espacios digitales y a una amenaza que está siendo monitorizada por los servicios de seguridad. El País señala igualmente que no se han identificado preparativos operativos concretos, fechas o lugares específicos asociados a un atentado.

El contenido de la alerta ha vuelto así a colocar la seguridad de policías y ciudadanos en el centro del debate, especialmente ante las nuevas convocatorias de movilizaciones previstas en distintas ciudades españolas.