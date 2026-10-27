¡A ver si los sanchistas van a ser los terroristas!

España vive días de tensión tras los graves disturbios registrados en Barcelona y Bilbao, donde varias concentraciones han terminado en enfrentamientos con la policía, incendios de contenedores y vehículos, y daños en establecimientos comerciales. Los acontecimientos han reabierto el debate sobre la violencia callejera, la participación de menores en los altercados y el papel de las redes sociales en la organización de estas movilizaciones.

Barcelona: saqueos y enfrentamientos en el centro

Uno de los episodios más graves tuvo lugar el sábado 24 de octubre en el centro de Barcelona. Una concentración de jóvenes convocada a través de las redes sociales terminó en enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, saqueos de comercios y actos vandálicos en los alrededores de la plaza de Cataluña.

Según las informaciones publicadas por RTVE, los incidentes dejaron más de 120 detenidos y 14 agentes heridos. Además, 23 establecimientos comerciales sufrieron daños y se registraron incendios de mobiliario urbano y vehículos.

La convocatoria estaba relacionada con un movimiento difundido por internet bajo el nombre de Blocus, que promovía movilizaciones juveniles inspiradas en las protestas que se están desarrollando en Francia. Sin embargo, las autoridades consideran que parte de los participantes se sumó a los altercados con la intención de provocar destrozos y cometer saqueos, más que para defender reivindicaciones concretas.

La elevada presencia de menores entre los identificados y detenidos ha generado especial preocupación. Los Mossos investigan el origen de las convocatorias y el uso de plataformas digitales para coordinar las concentraciones.

Bilbao: disturbios tras una protesta contra un acto de Vito Quiles

La situación también se ha agravado en el País Vasco. El lunes 26 de octubre, Bilbao registró graves altercados después de una concentración de varios miles de personas que protestaban contra un acto del creador de contenidos Vito Quiles, previsto en las inmediaciones de la Universidad de Deusto y finalmente cancelado.

La Ertzaintza detuvo a 19 personas e investigó a otras tres por su presunta relación con los incidentes. Entre los detenidos había siete menores de edad.

Los enfrentamientos han generado preocupación entre la población y han reavivado el debate sobre los límites de las protestas, la libertad de expresión y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana.

Uno de los elementos comunes de los disturbios de Barcelona y las convocatorias relacionadas con las protestas juveniles es el uso de las redes sociales para difundir mensajes y organizar encuentros.

Las fuerzas de seguridad investigan los perfiles anónimos y los grupos de mensajería utilizados para promover las concentraciones. También intentan determinar si existe una coordinación entre los participantes o si los incidentes responden a actuaciones de grupos independientes.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este martes 27 de octubre de 2026.