Laura García (Jupol) alucina con la razón por la que Francisco Martín deja la Delegación del Gobierno en Madrid

Está estupefacta.

Y no es para menos.

La portavoz de Jupol, Laura García, expresó su sorpresa ante la decisión de Francisco Martín de abandonar la Delegación del Gobierno en Madrid.

La representante sindical reaccionó en El Toro TV al conocer que el político no dimite por su gestión ni por dejar a la Policía a los pies de los caballos, sino por quedar fuera de las listas del PSOE para las próximas elecciones del 29-N.

La portavoz de @JupolNacional @_Laura_Garcia_P flipa en @eltorotv con el motivo que ha llevado a Francisco Martín a abandonar la Delegación del Gobierno en Madrid. Y es que el agradador de EH Bildu lo hace no por su gestión, sino por haberse visto fuera de las listas electorales… pic.twitter.com/AAuZSjXHNb — Luis Rioja (@miescano351) October 27, 2026

Para la portavoz de Jupol, lo más chirriante de todo es que Francisco Martín no dimitió por su nefasta gestión:

Pues es que lo más curioso y más grave es que no ha dimitido por su nefasta gestión, porque pasará la historia por haber hecho auténticas atrocidades en cuanto a seguridad, hablando a seguridad. Y se va porque parece que ha tenido unas rencillas con su partido por no ir en las listas del 29-N, pero no por su nefasta gestión, no por mandar investigar a policías por el mero hecho de cumplir con su trabajo. Bueno, ha dejado Madrid absolutamente destrozada y se va. Ese es el nivel de responsabilidad que tienen hoy en día los políticos.

Pidió que su relevo, cuando menos, deje trabajar a los agentes: