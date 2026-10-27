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'REDACCIÓN ABIERTA' (EL TORO TV)

Laura García (Jupol) alucina con la razón por la que Francisco Martín deja la Delegación del Gobierno en Madrid

"Se va porque parece que ha tenido unas rencillas con su partido por no ir en las listas del 29-N, pero no por su nefasta gestión"

Laura García (Jupol) alucina con la razón por la que Francisco Martín deja la Delegación del Gobierno en Madrid
Laura García y Francisco Martín. EL TORO TV.
Archivado en: Francisco Martín Aguirre | Gobierno de España | Laura García | Periodismo | Policía Nacional | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

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Está estupefacta.

Y no es para menos.

La portavoz de Jupol, Laura García, expresó su sorpresa ante la decisión de Francisco Martín de abandonar la Delegación del Gobierno en Madrid.

La representante sindical reaccionó en El Toro TV al conocer que el político no dimite por su gestión ni por dejar a la Policía a los pies de los caballos, sino por quedar fuera de las listas del PSOE para las próximas elecciones del 29-N.

Para la portavoz de Jupol, lo más chirriante de todo es que Francisco Martín no dimitió por su nefasta gestión:

Pues es que lo más curioso y más grave es que no ha dimitido por su nefasta gestión, porque pasará la historia por haber hecho auténticas atrocidades en cuanto a seguridad, hablando a seguridad. Y se va porque parece que ha tenido unas rencillas con su partido por no ir en las listas del 29-N, pero no por su nefasta gestión, no por mandar investigar a policías por el mero hecho de cumplir con su trabajo. Bueno, ha dejado Madrid absolutamente destrozada y se va. Ese es el nivel de responsabilidad que tienen hoy en día los políticos.

Pidió que su relevo, cuando menos, deje trabajar a los agentes:

Esperemos que el que venga al menos tenga un poco de responsabilidad, al menos tenga conocimiento de que él es el máximo responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid y también el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Madrid. Y que nos deje trabajar y que nos deje trabajar en condiciones. Esperemos que el que venga no sea peor.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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