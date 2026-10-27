¡Maldita hemeroteca! El PSOE carga contra Feijóo por anunciar que eliminará la cartera de Igualdad…¡que ya se cargó Zapatero en 2010!

La hemeroteca no perdona.

Y mucho menos contra quienes pretenden dar lecciones de superioridad moral sin mirar antes su propia casa.

El ministro Ángel Víctor Torres arremetió en directo contra la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de integrar el Ministerio de Igualdad en otras carteras si llega a la Moncloa. La intervención en el programa ‘La Hora de La 1’ de Silvia Intxaurrondo desató una oleada de críticas socialistas que tachan al popular de “motosierra” y de ceder ante las demandas de VOX.

La desmemoria de los socialistas es legendaria. Ahora sale en 'Tele Pedro' el ministro Ángel Víctor Torres, el de las "15 comunidades autónomas" a quejarse con Silvia Intxaurrondo de que el PP de Feijóo es muy malo por querer eliminar el Ministerio de Igualdad. Pero la hemeroteca… pic.twitter.com/FBD4yGl70a — Luis Rioja (@miescano351) October 27, 2026

La hemeroteca que incomoda al PSOE

El PSOE reaccionó con indignación a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en la Cadena SER, donde el líder del PP confirmó que, si gana las elecciones del 29 de noviembre, no mantendrá el Ministerio de Igualdad como cartera independiente y lo integrará en otros departamentos. «Lo voy a meter dentro de otros ministerios. Yo no voy a mantener 22 ministerios», afirmó, en el marco de su promesa de reducir la estructura del Gobierno. El partido socialista lo calificó de «motosierra», de hacer «realidad los deseos de VOX» y de retroceso en derechos de las mujeres, con Pedro Sánchez y otros dirigentes sumándose a la crítica en redes.

La hemeroteca, sin embargo, dejó al PSOE en evidencia. El Ministerio de Igualdad no es una institución inmemorial: lo creó José Luis Rodríguez Zapatero en abril de 2008 (con Bibiana Aído al frente, entonces de 31 años), como apuesta estrella de su segunda legislatura, tras la Ley de Igualdad de 2007 y la ley integral contra la violencia de género. Solo duró poco más de dos años.

El 20 de octubre de 2010, en plena crisis económica y con el mandato de reducir ministerios (pasando de 17 a 15), Zapatero lo suprimió en una amplia remodelación de Gobierno. Las competencias pasaron al Ministerio de Sanidad y Política Social (entonces encabezado por Leire Pajín), Aído bajó a secretaria de Estado de Igualdad y el Ejecutivo perdió la paridad que tanto había promocionado.

El propio Zapatero justificó la medida por austeridad y por «responder a la voluntad política del Congreso», que había pedido en reiteradas ocasiones la desaparición de Igualdad y Vivienda (esta última también desapareció y se integró en Fomento). El PP de la época lo había pedido durante años por considerarlo innecesario.

La cartera volvió a recuperarse años después (notablemente en la era Sánchez), pero el precedente de 2010 está ahí: el mismo partido que ahora presenta la eliminación de un ministerio independiente de Igualdad como un ataque frontal al feminismo y a los derechos de las mujeres fue el que lo ejecutó primero, por las mismas razones de racionalización administrativa y ahorro en un contexto de crisis.