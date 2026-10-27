Miquel Giménez alerta sobre el plan que persigue Sánchez con los actos violentos en España: «Busca desconvocar las elecciones»

No da puntada sin hilo.

Y el periodista conoce a la perfección hasta qué punto puede llegar Pedro Sánchez para seguir instalado en el Palacio de La Moncloa.

Miquel Giménez, habitual en espacios como Horizonte, lanzó una advertencia directa en plena precampaña del 29-N. Según su análisis, los actos violentos que se multiplican en distintos puntos de España no responden a un simple descontrol, sino que forman parte de una estrategia deliberada del presidente del Gobierno.

¡Ojo a la advertencia que lanza @MiquelGimenezG1 en @navedelmisterio sobre las verdaderas intenciones que persigue @sanchezcastejon con los actos violentos que se están produciendo en varios puntos de España! El periodista no duda de que lo que anhela el presidente del Gobierno… pic.twitter.com/5jp9PW6ryk — Luis Rioja (@miescano351) October 27, 2026

Reacciones en X

Giménez puso el acento en las alianzas nada recomendables que lleva estableciendo el PSOE:

Los que se alían con los movimientos violentos son los socialistas, que pactan con los etarras y con los separatistas catalanes. Los que se alían con los violentos son estos antifascistas, que todos van con la bandera palestina, y se alían con los terroristas que masacran a inocentes elementos civiles en Israel. Los que se alían con gentuza de este tipo son los iraníes, el gobierno iraní, que son los que financian muy buena parte de todo esto que estamos hablando ahora. Porque hay que decir que existe una colusión entre extrema izquierda y servicios de inteligencia árabes. Y esto hay que decirlo de una vez.

Recordó que una parte de España, tres meses después, aún sigue invadida:

Tenemos una parte de España todavía que está invadida, que se llama Ceuta. Tenemos barcos marroquíes que entran y salen de nuestras aguas, oye tú, como Pedro por su casa. Y tenemos todo esto que está pasando. Un gobierno con energía que hiciera caso a sus servicios de inteligencia, que diera todos los medios posibles a sus fuerzas de seguridad, que están para defender al pueblo, a los ciudadanos. ¿No hubiera obrado de otra manera? Claro que sí. Pero es que este gobierno es l’armée du crime, que dicen los franceses. Es un agente que gobierna y legisla, ¿para quién? ¿Para el delincuente? Pone violadores en la calle, amnistía a gente que ha defraudado miles de millones de euros en el caso de Andalucía. Es decir, esta gente está interesadísima en crear terror.

Y aseguró que todo esto responde a un plan perfectamente diseñado por el inquilino de La Moncloa: