‘Mitad tonta, mitad tetas’ pierde la cabeza y exige a Vito Quiles que pague los contenedores quemados en Bilbao

Es para que se lo haga mirar de manera urgente.

La tertuliana Sarah Santaolalla volvió generar polémica en la televisión pública.

Durante la cobertura de los incidentes en Bilbao, la colaboradora del programa Malas Lenguas de TVE exigió directamente que el comunicador Vito Quiles asumier el coste de los contenedores y otros daños provocados por los mismos violentos que impidieron su acto en el campus de Deusto.

Lo de Sarah Santaolalla es de traca. Exige en el programa 'Malas Lenguas' (TVE) que Vito Quiles abone el coste de los contenedores vandalizados en Bilbao por quienes, precisamente, impidieron que el comunicador pudiese celebrar con normalidad su acto en Deusto. Está de… pic.twitter.com/NMPp8zqgQo — Luis Rioja (@miescano351) October 27, 2026

El lunes 26 de octubre de 2026, Quiles tuvo que suspender la convocatoria prevista frente a la Universidad de Deusto después de que la Ertzaintza le advirtiera de un «riesgo muy elevado» de altercados.

En las protestas antifascistas que le esperaban —y que continuaron pese a la suspensión— se quemaron contenedores de basura y de obra, media docena de coches, una moto de la Policía local, se lanzaron cohetes y se produjeron enfrentamientos. El balance oficial rondó la veintena de detenidos (muchos de ellos menores), con saqueos y daños en el mobiliario urbano. Quiles vinculó a parte de los convocantes con «exmiembros de ETA, terroristas callejeros y otros delincuentes».

Esto es GRAVÍSIMO: La universidad más prestigiosa del País Vasco cierra por miedo a la violencia de los proetarras y radicales de extrema izquierda. A las 15:00h anuncio si reubicamos el acto o nos alineamos con el centro y desconvocamos por seguridad de los asistentes. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 26, 2026

Acabo de hablar con el jefe del dispositivo de la Ertzaina y me advierte de un riesgo “muy elevado” de incidentes en Bilbao ante mi acto de las 19h. Dado que hay ex miembros de ETA, terroristas callejeros y otros delincuentes encabezando las protestas, se suspende la charla. La libertad de expresión es sagrada pero no más importante que proteger la integridad de todos los jóvenes de bien que acuden a estos actos y no merecen ser expuestos a situaciones violentas por culpa de una gentuza. Volveremos a Bilbao. Pero después de responderles el 29N cómo merecen. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 26, 2026

Están quemando Bilbao. Hace 2 horas desconvoqué mi acto por recomendación de la Ertzaintza y os lo avisé. No son protestas de estudiantes, son terroristas organizados. Ex dirigentes de ETA detrás. Una vez más, no nos equivocábamos. Ellos son los ultras. https://t.co/4L7RfVDJN4 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 26, 2026

En ‘Malas Lenguas’, Santaolalla no se anduvo con rodeos. Según recogió el propio programa y se viralizó en redes, la tertuliana fue a saco contra Quiles:

Es un provocador. Este país debería de hacerle responsable de todo aquello que revienta y rompe. Podría pagar los contenedores.

La lógica es tan simple como absurda: el que anuncia un acto es el culpable de que quienes se oponen a él quemen la calle. Los que lanzan las piedras, encienden las barricadas y destrozan vehículos quedan como meros extras de la película.