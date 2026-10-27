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'MALAS LENGUAS' (TVE)

‘Mitad tonta, mitad tetas’ pierde la cabeza y exige a Vito Quiles que pague los contenedores quemados en Bilbao

Sarah Santaolalla libra a los violentos que provocaron los destrozos y pone el acento en el comunicador por querer hacer un acto en Deusto

'Mitad tonta, mitad tetas' pierde la cabeza y exige a Vito Quiles que pague los contenedores quemados en Bilbao
Sarah Santaolalla, durante su intervención en 'Malas Lenguas'. TVE
Archivado en: Periodismo | RTVE | Sarah Santaolalla | Televisión | Vito Quiles

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Bilbao arde tras la protesta contra Vito Quiles: coches calcinados y decenas de detenidos

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Es para que se lo haga mirar de manera urgente.

La tertuliana Sarah Santaolalla volvió generar polémica en la televisión pública.

Durante la cobertura de los incidentes en Bilbao, la colaboradora del programa Malas Lenguas de TVE exigió directamente que el comunicador Vito Quiles asumier el coste de los contenedores y otros daños provocados por los mismos violentos que impidieron su acto en el campus de Deusto.

El lunes 26 de octubre de 2026, Quiles tuvo que suspender la convocatoria prevista frente a la Universidad de Deusto después de que la Ertzaintza le advirtiera de un «riesgo muy elevado» de altercados.

En las protestas antifascistas que le esperaban —y que continuaron pese a la suspensión— se quemaron contenedores de basura y de obra, media docena de coches, una moto de la Policía local, se lanzaron cohetes y se produjeron enfrentamientos. El balance oficial rondó la veintena de detenidos (muchos de ellos menores), con saqueos y daños en el mobiliario urbano. Quiles vinculó a parte de los convocantes con «exmiembros de ETA, terroristas callejeros y otros delincuentes».

En ‘Malas Lenguas’, Santaolalla no se anduvo con rodeos. Según recogió el propio programa y se viralizó en redes, la tertuliana fue a saco contra Quiles:

Es un provocador. Este país debería de hacerle responsable de todo aquello que revienta y rompe. Podría pagar los contenedores.

La lógica es tan simple como absurda: el que anuncia un acto es el culpable de que quienes se oponen a él quemen la calle. Los que lanzan las piedras, encienden las barricadas y destrozan vehículos quedan como meros extras de la película.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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