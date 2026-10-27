Un policía advierte que los disturbios en Barcelona se pueden extender por todo el país: «Estamos muy preocupados»

Barcelona se perfila nuevamente como el escenario involuntario de una violencia callejera que no se desea ver replicada. Albert Palacio, portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica (USPAC), ha alertado del riesgo de que estos disturbios puedan trasladarse al resto de España: «Estamos muy preocupados».

El balance que se ha difundido muestra el panorama de una noche especialmente tensa: 128 detenidos y 15 agentes heridos, según informan los Mossos d’Esquadra. Todo comenzó con una manifestación no autorizada convocada a través de redes sociales en la plaza de Cataluña, y se extendió por las calles cercanas, dejando comercios saqueados e incendios en la zona.

Palacio estima que la convocatoria era previsible y evitable.

Considera que los episodios previos en Francia e Italia ofrecieron señales claras que hacían temer una repetición en España y en Barcelona en particular. No obstante, la concentración realizada a través de plataforma de mensajería degeneró en un torrente de ataques contra negocios, mobiliario urbano y policías enviados a controlar los disturbios.

«Se podía prever, la conocíamos, visto lo que ha sucedido en Francia e Italia, podría pasar en Barcelona, siempre es en Barcelona, estamos muy cansados».

El portavoz policial cifra en 25 los comercios que sufrieron saqueos y en más de 30 los incendios registrados alrededor de la plaza de Cataluña. También denuncia que algunos establecimientos tuvieron que cerrar con clientes dentro para prevenir asaltos. Esta situación refleja el principal dilema de estos episodios: la protesta pierde su objetivo político reconocible y se convierte en un campo fértil para el vandalismo.

«Es inaudito que comercios tuviesen que cerrar con los clientes dentro para que no saqueasen, son simplemente delincuentes que quisieron imitar lo que vieron en Italia y Francia».

En este momento, la policía investiga quiénes están detrás de las plataformas digitales que fomentaron la movilización. Las redes sociales permiten organizar convocatorias de forma veloz, difíciles de rastrear y con un potencial contagio que sobrepasa las fronteras de una sola ciudad. En cuestión de horas, una protesta local puede replicarse en diversos lugares.

El factor político agrava la preocupación

La advertencia de USPAC no se limita a la actuación de estos grupos violentos. Palacio también critica la respuesta de los partidos políticos, pidiendo que dejen de usar estos episodios como munición política.

El riesgo de una expansión nacional no asegura que vaya a producirse de inmediato. Sin embargo, señala una combinación delicada: convocatorias digitales, la imitación de disturbios en el extranjero, una sensación de impunidad y las dificultades para separar a los grupos más violentos del resto de los participantes.

La situación se torna más tensa con el inminente inicio de nuevas convocatorias y un fin de semana marcado por las celebraciones de Halloween, en las que los mismos grupos han llamado a reeditar los actos vandálicos. Algunas ciudades han intensificado la vigilancia ante la posibilidad de incidentes, aunque cualquier medida preventiva deberá encontrar un equilibrio entre la seguridad y el derecho de reunión.