De Quinto desarma el relato de una feminista que carga contra el PP por querer suprimir el Ministerio de Igualdad: «¿Ustedes qué han hecho?»

La propuesta del Partido Popular para eliminar el Ministerio de Igualdad y redistribuir sus competencias entre diferentes departamentos generó un intenso choque en televisión entre Marcos de Quinto y la feminista Maricruz Garrido, de Docentes Feministas por la Coeducación, tal y como reportó Antena 3.

El debate no se centró tanto en la reestructuración del Gobierno, sino en una pregunta incómoda que reta el discurso oficial: ¿qué resultados concretos ha logrado este departamento? De Quinto argumentó que contar con un ministerio específico no asegura, por sí solo, políticas más eficaces contra la violencia de género o avances reales en igualdad.

La controversia surge a raíz de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien ha sugerido integrar Igualdad en otros ministerios como parte de una posible reorganización del Ejecutivo. Esta propuesta ha sido interpretada por el PSOE y diversas organizaciones feministas como un retroceso tanto político como simbólico. Sin embargo, para el PP, se trata de evitar duplicidades y de centrar las políticas sociales en estructuras que tengan mayores capacidades de gestión.

Durante la discusión, Garrido defendió la importancia de mantener un ministerio exclusivo dedicado a las políticas de igualdad. Su argumento se basó en la necesidad de dar visibilidad a la lucha contra la violencia de género y la discriminación. La respuesta de De Quinto fue un reproche directo sobre el balance de la gestión: «¿Ustedes qué han hecho?».

El empresario vinculó su crítica a los efectos de la conocida como ley del solo sí es sí, cuya implementación inicial causó la revisión de ciertas condenas y, en consecuencia, la excarcelación o reducción de penas para violadores. La frase «solo ha sacado violadores» encapsuló una crítica política que el PP ha utilizado repetidamente para cuestionar al Ministerio de Igualdad y a sus líderes.

La izquierda trata cualquier reducción institucional como una amenaza, mientras que la derecha busca convertir los errores legislativos en evidencia de que el modelo necesita ser revisado por completo.

Una batalla con repercusiones electorales

Este enfrentamiento se produce en un momento en que el PP intenta definir su identidad frente al Gobierno y a Vox. La eliminación del Ministerio de Igualdad se presenta como un mensaje político claro: menos estructura administrativa, mayor evaluación de resultados y una crítica directa a las políticas impulsadas durante la etapa socialista.

Se espera que el PSOE y sus aliados utilicen esta propuesta para movilizar a su base electoral. La acusación será directa: el PP busca desmantelar las políticas de igualdad. Por su parte, los populares argumentarán que su objetivo no es eliminar la protección, sino modificar la gestión. Sin embargo, queda una pregunta latente: ¿cómo garantizar recursos, prevención y atención a las víctimas sin convertir el debate en una contienda de consignas?

Lo que quedó claro en este episodio televisivo es que el tema continuará siendo relevante en la campaña. También dejó una imagen difícil de olvidar: mientras un bando defendía el valor político del ministerio, el otro exigía resultados tangibles. En el juego político español, a menudo una pregunta breve tiene más peso que un completo organigrama.