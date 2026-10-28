Los 10 asuntos que marcan Política y Periodismo en España este miércoles 28 de octubre de 2026

1. POLÍTICA · SEGURIDAD

El desalojo de policías y guardias civiles del Ministerio del Interior

Durante la madrugada de hoy, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción desalojaron a 15 representantes de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil que permanecían encerrados en la Secretaría de Estado de Seguridad. La protesta comenzó anoche después de que las organizaciones dieran por rotas las negociaciones con Interior sobre una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión de riesgo. Los manifestantes salieron entre aplausos y gritos de «Marlaska dimisión», mientras otros agentes se concentraban en el exterior para respaldarles.

2. POLÍTICA · ORDEN PÚBLICO

La violencia callejera entra de lleno en la campaña electoral

Hoy, miércoles, el Gobierno y el PSOE intentan mantener el foco en sus asuntos de campaña, mientras el PP utiliza los disturbios de Barcelona y Bilbao para colocar la seguridad y el orden público en el centro del debate. Los altercados de Barcelona dejaron numerosos detenidos, heridos entre los agentes y daños en comercios; en Bilbao, la protesta del lunes contra un acto de Vito Quiles terminó también con arrestos y destrozos. La sucesión de episodios ha convertido la violencia callejera en uno de los principales ejes políticos de las últimas horas.

3. POLÍTICA · PARTIDO POPULAR

Feijóo se vuelca con la Policía y la Guardia Civil

Durante la jornada de hoy, Alberto Núñez Feijóo ha reforzado su mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad tras los disturbios recientes y el encierro de sus representantes en Interior. El líder del PP busca presentar a su partido como la alternativa de orden frente a un Gobierno al que acusa de reaccionar tarde ante la violencia. La estrategia conecta con la tensión de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y con la presión sindical sobre el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

4. POLÍTICA · BILBAO

Los disturbios tras la protesta contra Vito Quiles elevan la tensión

Esta madrugada continúa la atención sobre los incidentes registrados el lunes en Bilbao, después de que se suspendiera la visita del agitador ultra Vito Quiles. Según el balance difundido por la Ertzaintza, fueron detenidas 17 personas, diez de ellas menores, y otra quedó investigada por desórdenes públicos. Los daños afectaron a mobiliario urbano y comercios, y la presencia de consignas vinculadas a ETA ha añadido una dimensión política al caso.

5. POLÍTICA · CATALUÑA

Barcelona mantiene abierto el frente de los saqueos y los arrestos

Hoy sigue en primer plano la investigación sobre los disturbios del sábado en Barcelona, con comercios vandalizados y saqueados, agentes heridos y más de un centenar de detenidos. El episodio se ha convertido en un argumento central de la campaña del PP y obliga al Gobierno a insistir en su condena de la violencia. La proximidad temporal con los incidentes de Bilbao alimenta la conversación sobre un posible efecto contagio y mantiene el asunto entre los más comentados de la actualidad política española.

6. POLÍTICA · PSOE

El Gobierno intenta recuperar la agenda social

Durante este miércoles, el Ejecutivo trata de desplazar el debate desde la seguridad hacia los temas sociales y los errores de sus adversarios. La dirección socialista ha condenado los actos vandálicos, pero teme que la reacción del PP convierta los disturbios en el marco dominante de la precampaña. La disputa por fijar la agenda resulta especialmente intensa ante las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando cada declaración puede alterar el equilibrio entre los bloques.

7. POLÍTICA · PODEMOS · ERC

Irene Montero y Gabriel Rufián llevan la precampaña a La Revuelta

Anoche, martes, Irene Montero y Gabriel Rufián acudieron juntos al programa de RTVE presentado por David Broncano. Ambos aprovecharon el formato distendido para difundir sus posiciones ante la campaña electoral: Montero defendió planteamientos vinculados a Podemos y Rufián dejó abierta la posibilidad de que el PSOE vuelva a encabezar el Gobierno tras las elecciones. La entrevista se convirtió en uno de los contenidos políticos más comentados de la noche y prolongó la presencia de candidatos en el espacio televisivo.

8. POLÍTICA · MADRID

Ayuso acusa a Sánchez de querer «comprar» las elecciones

Ayer, martes, Isabel Díaz Ayuso lanzó en un acto del PP de Madrid una acusación directa contra Pedro Sánchez: según la presidenta madrileña, el Ejecutivo utiliza los medios públicos y los recursos del Estado para intentar influir en el resultado electoral. La intervención, compartida con Feijóo ante alcaldes y portavoces populares, situó la radiotelevisión pública y la separación de poderes en el centro de la ofensiva del PP.

9. PERIODISMO · SEGURIDAD

El desalojo del Ministerio se convierte en noticia en directo

Durante la madrugada de hoy, varios programas de televisión siguieron desde dentro y en directo la salida forzosa de los representantes policiales encerrados en la Secretaría de Estado de Seguridad. Las imágenes mostraron la intervención de la unidad policial, los gritos contra Marlaska y la concentración de agentes frente al edificio. La cobertura ha amplificado una protesta inicialmente sindical y la ha colocado en la conversación política de primera hora.

10. PERIODISMO · ANÁLISIS POLÍTICO

La prensa debate si existe un efecto contagio de la violencia

Esta madrugada, los medios han concentrado análisis y tertulias en las semejanzas y diferencias entre los altercados de Barcelona y Bilbao. Las preguntas abarcan el papel de los grupos radicales, la posible influencia de protestas ocurridas en otros países europeos y el riesgo de que la tensión se extienda antes de la huelga general prevista para noviembre. El debate se desarrolla con las elecciones del 29 de noviembre como telón de fondo y refuerza la seguridad como asunto dominante de la agenda informativa.