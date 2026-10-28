El gobierno criminal de Sánchez se supera en Urda con la tragedia ferroviaria más letal

Nueve meses después de Adamuz, la red de alta velocidad española vuelve a teñirse de sangre. Esta mañana, a las 8:54, un AVE de Renfe embistió por detrás a un tren Iryo que se encontraba detenido en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla, a la altura de Urda (Toledo). El impacto provocó el descarrilamiento de varios coches y la caída de al menos dos vagones por un terraplén. El balance provisional oscila entre decenas de muertos (cifras que han ido de 30 a más de 60 según fuentes autonómicas y de emergencias) y más de un centenar de heridos, con cientos de pasajeros a bordo de ambos convoyes (alrededor de 397 en el AVE y 147 en el Iryo).

La hipótesis que más se repite apunta a un fallo en el sistema de señalización LZB, que llevaba días con problemas y obligó a pasar a un régimen alternativo (Bloqueo de Señalización Lateral). Fuentes del sector y del propio Ministerio de Transportes hablan de una posible orden errónea desde el centro de control de Adif o de una concatenación de fallos técnicos y humanos. El Iryo habría avisado de su detención. El AVE no se detuvo a tiempo.

Esto no es un hecho aislado. El 18 de enero de 2026, en Adamuz (Córdoba), otro choque entre un Iryo y un Alvia de Renfe se saldó con 46 muertos y casi 300 heridos. La investigación de aquel accidente sigue abierta y apunta a problemas en la vía (rotura de carril en zona de soldadura). Ambos siniestros se producen en el mismo corredor Madrid-Andalucía, el más antiguo de la alta velocidad española, bajo la gestión de Adif (dependiente del Ministerio de Transportes) y con Renfe como operador público. El sistema LZB de la zona ya había dado problemas recientes, y la modernización hacia ERTMS se realiza mientras se mantiene la circulación.

El Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro Óscar Puente controlan la infraestructura y el operador público. Tras Adamuz prometieron llegar hasta el final. Nueve meses después, la misma línea vuelve a producir una tragedia de magnitud comparable o superior. Las preguntas son inevitables: ¿qué se hizo realmente con las alertas de señalización?, ¿se priorizó la seguridad o se mantuvo el servicio a toda costa mientras se renovaba la infraestructura?, ¿quién asume la responsabilidad política cuando los sistemas de protección fallan en cadena?

Mientras los equipos de emergencia siguen trabajando entre los restos y el tráfico entre Madrid y Andalucía permanece cortado, el Gobierno suspende agendas y ofrece condolencias. La ciudadanía, en cambio, exige algo más que palabras: una investigación transparente, responsabilidades claras y garantías de que la alta velocidad española no siga convirtiéndose en una trampa mortal bajo la gestión actual.

Josué Cárdenas, director y presentador de ‘La Burbuja’ contará en conexión con el periodista Albert Castillón y el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo. Y en plató el escritor Guillermo Más y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.