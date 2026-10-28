Una nueva tragedia ferroviaria que salpica directamente a Puente y Sánchez

Una nueva colisión ferroviaria ha vuelto a golpear la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía este miércoles 28 de octubre de 2026 a primera hora de la mañana. Según Adif y fuentes de emergencias, un tren AVE de Renfe y otro de Iryo han sufrido un alcance a la altura de Los Yébenes/Urda (Toledo). Dos vagones han caído por un terraplén. La circulación está suspendida y en el lugar trabajan bomberos, Protección Civil, helicópteros medicalizados y UVI. Las causas y el balance de afectados aún no se conocen con precisión en las primeras horas.

El accidente se produce apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz (Córdoba), en enero de 2026, que dejó 45-46 muertos y más de un centenar de heridos en un choque que involucró también a un tren Iryo. Aquel siniestro ya situó bajo intensa presión al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al Gobierno de Pedro Sánchez por el estado de la infraestructura, el mantenimiento de las vías y la respuesta institucional. Las investigaciones apuntaron a problemas en la vía (rotura de soldadura/carril). Las asociaciones de víctimas han criticado con dureza la gestión posterior y, recientemente, un vídeo promocional en el que Puente bromeaba sobre averías de Renfe, calificado por los afectados como una “mofa” con 46 muertos encima de la mesa.

Ahora, con otro incidente grave en la misma línea estratégica, todos los ojos señalan directamente a Puente —titular del ministerio responsable de Adif y de la red de alta velocidad— y a Sánchez como máximo responsable político.