García Serrano explota en directo contra Óscar Puente tras el accidente ferroviario: “¡Animal de zoológico, repugnante!”

Eduardo García Serrano ha protagonizado una dura intervención en ‘La Retaguardia’ de este miércoles 28 de octubre de 2026 tras el accidente ferroviario en Toledo al que se refiere como «Adamuz II», en la que ha dirigido sus críticas contra el Gobierno y la gestión del Ministerio de Transportes. Con un discurso marcado por la indignación, el periodista ha denunciado lo que considera una sucesión de errores, desidia e inacción política, y ha advertido de las consecuencias humanas que, a su juicio, tiene el deterioro de las infraestructuras ferroviarias.

Durante su intervención, García Serrano ha empleado expresiones especialmente duras para referirse al responsable de Transportes, al que ha calificado de «animal de zoológico socialcomunista». Sus palabras reflejan el tono de una crítica política que sitúa la seguridad ferroviaria y la responsabilidad de los gestores públicos en el centro del debate.

«Hemos regresado al siglo XIX»

Uno de los momentos más contundentes de su discurso ha llegado cuando el periodista ha comparado el estado de las infraestructuras españolas con el de los caminos del siglo XIX. En su opinión, las deficiencias que denuncia en las carreteras y en la red ferroviaria representan un retroceso incompatible con las necesidades de un país moderno.

«El responsable de Transportes ha convertido España en un país decimonónico», ha afirmado, antes de evocar la llegada del ferrocarril a España durante el reinado de Isabel II.

García Serrano ha utilizado esa comparación para cuestionar la gestión gubernamental y reclamar responsabilidades políticas. Su intervención pone el foco en una cuestión central tras cualquier siniestro de estas características: la necesidad de esclarecer las causas, determinar si existieron fallos de mantenimiento o de gestión y establecer las responsabilidades que correspondan.

El comunicado de Renfe que ha suscitado críticas

Otro de los aspectos destacados de la intervención ha sido la respuesta comunicativa ante la emergencia. El periodista ha cuestionado el tono de un mensaje atribuido a InfoRenfe que informaba de la interrupción del servicio ferroviario y de la posibilidad de realizar cambios y anulaciones gratuitas en los trenes afectados.

El mensaje, centrado en las incidencias del servicio, ha sido objeto de críticas por su aparente frialdad ante una situación con víctimas, según la interpretación expuesta en el discurso.

En esa misma línea, García Serrano ha aludido a las críticas de Víctor Sánchez del Real en redes sociales, quien, según la transcripción facilitada, cuestionó que se difundiera un aviso de servicio de esas características mientras se conocía la existencia de víctimas.

La polémica plantea una cuestión relevante sobre la comunicación institucional durante las emergencias: cómo informar con rapidez sobre las alteraciones del transporte sin perder de vista la dimensión humana de una tragedia y las necesidades de las personas afectadas.

«Estamos todos con las cabecitas fuera de la ventanilla»

La metáfora de los pasajeros que asoman la cabeza por la ventanilla se ha convertido en uno de los elementos más significativos de la intervención. García Serrano la ha utilizado para describir lo que considera una actitud de incertidumbre e impotencia de los ciudadanos ante las decisiones de sus gobernantes.

«Millones de españoles mirando por las cabecitas a ver qué quieren hacer con nosotros», ha señalado.

Con esta imagen, el periodista ha querido expresar su percepción de que la ciudadanía permanece a la espera de respuestas y decisiones políticas, sin capacidad para influir en una situación que considera preocupante.

El mensaje conecta la tragedia ferroviaria con una crítica más amplia al funcionamiento de las instituciones y a la relación entre los responsables públicos y los ciudadanos.

Las prioridades políticas, en el centro de la polémica

García Serrano también ha cuestionado lo que considera una diferencia de atención pública entre determinados conflictos sociales y los problemas relacionados con la seguridad del transporte.

Durante su discurso, ha mencionado el desahucio de Maricarmen en el barrio madrileño del Retiro y las dificultades denunciadas por docentes para atender a sus alumnos. A partir de esos ejemplos, ha reprochado que, en su opinión, no se produzca una reacción social de intensidad comparable ante los accidentes ferroviarios.

«Montarte en un tren hoy en España es jugar a la ruleta rusa», ha afirmado, recurriendo a una comparación extrema para expresar su preocupación por la seguridad ferroviaria.

Pésames y explicaciones: la exigencia de responsabilidades

En la parte final de su intervención, García Serrano ha criticado las respuestas que, a su juicio, se limitan a expresar condolencias sin que exista una reacción política y social suficiente.

El periodista ha insistido en que las muestras de solidaridad con las víctimas deben ir acompañadas de explicaciones y de medidas concretas. Su discurso reclama, en definitiva, que las tragedias ferroviarias no queden reducidas a comunicados oficiales y declaraciones de pésame.

«La cabecita asomada a la ventanilla esperando que le den permiso para salir del vagón siniestrado», ha repetido al cerrar su reflexión.

La imagen resume el mensaje que ha querido transmitir: una ciudadanía que, según su interpretación, espera respuestas mientras reclama seguridad y responsabilidades a sus representantes públicos.