Irene Montero y Gabriel Rufián terminan en ‘orgía’ en TVE: «Es muy difícil encontrar un tío que te coma bien el coño»

Soez, vulgar y de mal gusto.

La candidata de Podemos y el líder de ERC convirtieron las preguntas clásicas de La Revuelta en un debate explícito sobre sexo oral, “justicia histórica” y puntuaciones sexuales ante David Broncano.

Irene Montero y Gabriel Rufián acudieron este martes a ‘La Revuelta’ (La 1) para hablar de su alianza de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Lo que empezó como una entrevista política acabó convirtiéndose en uno de los momentos más subidos de tono que se recuerdan en el late night de Broncano. Las famosas “preguntas clásicas” derivaron en una auténtica orgía verbal sobre cunilingus, “comer culo” y la revisión urgente del baremo sexual del programa.

Cuando el presentador llegó al apartado de las relaciones sexuales del último mes y explicó las puntuaciones habituales (follar 1 punto, petting 0,6, etc.), Montero no se cortó: «Sexo oral, ¿cuánto? Yo, al sexo oral, le pondría 1,5, porque es mucho más difícil encontrar un tío que te coma bien el coño que… Esa escala hay que revisarla un poquito». Broncano le preguntó si había notado la dificultad. La respuesta de la política de Podemos fue directa: «Cuesta, cuesta. Hacerlo bien, cuesta». Y añadió que «en eso las bolleras… Sobre todo porque no necesitan definir el sexo solo como penetración».

«¿Y comer culo?»

El presentador señaló la “pequeña brecha de género” que proponía Montero al subir solo la nota del sexo oral recibido por mujeres. Ella lo justificó sin dudar: «Por justicia histórica, sí. Hay que reparar, hay que reparar». Broncano se sumó: «Históricamente se ha comido mucho menos coño que polla. Perdonad el tono brusco, pero es cierto».

No se quedó atrás Gabriel Rufián. El candidato de ERC amplió el menú: «Y comer culo, ¿cuenta? ¿No lo has metido? Te lo pregunto en serio». Ricardo Castella propuso sacar un Excel para la nueva tabla de puntuaciones, mientras Montero apostillaba: «Perdona, pero felicidad asegurada».

Broncano agradeció las “aportaciones tan valiosas”. Montero cerró el capítulo confesando sus prioridades en campaña: «Para mí comer es la primera porque me gusta mucho comer. Y dormir y follar van cambiando. Pero ahora en campaña es comer, dormir, follar». Rufián prioritizó el sueño: «Dormir bien es la hostia».

Lo que iba a ser un encuentro para explicar la unidad de la izquierda (o su fracaso) terminó en un debate parlamentario sobre prácticas sexuales en prime time de la televisión pública.