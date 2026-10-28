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Insólita falta de empatía en Moncloa

¿En qué manos estamos? El miserable tuit de Sánchez tras la tragedia ferroviaria que indigna a todos: “Pedazo psicópata”

Mientras España contaba decenas de muertos en el choque de trenes de Toledo, el presidente publicaba un mensaje hablando de “optimismo”, “haters” y “humor”

Pedro Sánchez y el tuit tras conocer la desgracia
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Este miércoles, España se despertó con una nueva catástrofe ferroviaria. Un AVE de Renfe y un tren de Iryo colisionaron por alcance cerca de Urda (Toledo), en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Varios vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén. Una tragedia que se suma a la de Adamuz de hace nueve meses.

Y mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre el terreno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía otro mensaje para el país.

Sánchez publicó en X:“Hay muchos motivos para ser optimista en este país. Respondamos a los haters con datos, inteligencia y humor. Os dejo mi conversación con Ángela Henche y Albanta San Román sobre feminismo, jóvenes, vivienda, IA y muchas otras cosas…”.

Promoviendo un podcast. Hablando de optimismo. De “haters”. De humor. Cuando ya se conocía —o se estaba conociendo de forma masiva— que dos trenes se habían destrozado en Toledo y que había decenas de muertos.

La reacción en redes no se hizo esperar. Teresa Gómez lo dejó claro:

Juan Ramón Rallo fue aún más directo:

“Pedazo psicópata”. Esa es la expresión que más se está repitiendo en los comentarios. No como insulto gratuito, sino como diagnóstico de una actitud: la capacidad de seguir vendiendo optimismo y “humor” mientras el país cuenta cadáveres en otra tragedia ferroviaria bajo su gobierno.

Horas después, Sánchez publicó el tuit de rigor: “Consternado… mi cariño, solidaridad y apoyo…”. El protocolo. El mismo de siempre. El que llega cuando ya ha estallado la indignación. Pero el daño estaba hecho. El mensaje anterior seguía ahí. El de los “motivos para ser optimista” y el de “responder a los haters con humor”.

Un presidente que, ante la enésima tragedia ferroviaria, prioriza el marketing de optimismo y la pelea con los “haters” antes que el silencio respetuoso o, al menos, la mínima contención. Un Gobierno que ya arrastra el lastre de Adamuz y que vuelve a demostrar que la gestión de las crisis humanas le resulta secundaria frente a la gestión de su propia imagen.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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