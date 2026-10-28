Nacho Abad se rompe en directo tras informar de la tragedia ferroviaria: «Nos podía haber tocado a cualquiera»

La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre de 2026 en la provincia de Toledo ha dejado una de las imágenes más conmovedoras de la jornada televisiva. Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro), se ha derrumbado emocionalmente durante la emisión en directo del programa de Cuatro después de pasar horas informando sobre las consecuencias del grave accidente que ha conmocionado al país.

El periodista ha intentado mantener la entereza mientras trasladaba a los espectadores las últimas informaciones sobre el choque entre dos trenes de alta velocidad, pero la dimensión humana del suceso ha terminado por sobrepasarle. Las historias de las víctimas, la angustia de los familiares que buscan desesperadamente a sus seres queridos y la incertidumbre sobre el alcance de la tragedia han marcado una mañana especialmente difícil para el equipo del programa.

El mensaje de su hijo que ha terminado por emocionarle

Uno de los momentos más impactantes se ha producido cuando Nacho Abad ha compartido con la audiencia el mensaje que acababa de recibir de su hijo. Unas palabras que, en medio de la cobertura informativa, han trasladado la tragedia al terreno más íntimo y familiar.

«Me acaba de entrar un mensaje de mi hijo», ha explicado el presentador antes de leer el contenido: «Por favor, papá, no vayas a Marbella este fin de semana en tren».

El mensaje ha reflejado el miedo que un suceso de estas características puede despertar en cualquier familia. La preocupación de su hijo ha hecho que Abad conectara de una forma especialmente directa con la angustia que estaban viviendo cientos de personas que, a esas horas, todavía intentaban averiguar si sus familiares se encontraban entre los pasajeros afectados.

Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, el periodista también ha reconocido que había pedido a su mujer, Bárbara, que no regresara a Madrid en tren: «Yo le he pedido a Bárbara, ni se te ocurra, te coges un avión».

«Hoy no es fácil trabajar»

A lo largo del programa, el presentador ha tenido que hacer varias pausas para sobreponerse a la emoción. La sucesión de testimonios y las noticias que iban llegando desde el lugar del accidente han convertido la retransmisión en un ejercicio especialmente duro, incluso para un periodista acostumbrado a cubrir sucesos de gran impacto.

«Miren, yo, hoy no es fácil trabajar. Me encantaría dedicarme a otra cosa hoy, hablando de tanta muerte y tanta desgracia», ha confesado ante las cámaras.

Abad ha explicado que el equipo había querido recuperar las imágenes y los testimonios de las personas con las que habían hablado durante la jornada, conscientes de que detrás de cada nombre había una historia y una familia pendiente de recibir noticias.

«Nos podía haber tocado a cualquiera», ha añadido, con lágrimas en los ojos.

La reacción de Nacho Abad ha mostrado la dificultad de mantener la distancia emocional cuando la información que se transmite tiene consecuencias tan devastadoras para tantas personas.

El presentador ha terminado visiblemente afectado, sin ocultar las lágrimas y reconociendo que le habría gustado estar hablando de cualquier otro asunto. Su reacción se ha producido en una jornada en la que los equipos de emergencia continúan trabajando y numerosas familias esperan respuestas.