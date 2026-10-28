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'MITAD TONTA, MITAD TETAS' DEMUESTRA QUE ANDA ESCASA DE NEURONAS

El trágico accidente ferroviario de Urda resucita el tuit más miserable de Sarah Santaolalla: «No hagáis caso a los ultras, el tren es muy seguro»

"Ya está bien de asustar a la gente"

Sarah Santaolalla.
Sarah Santaolalla. TVE.
Archivado en: Gobierno de España | Internet | Óscar Puente | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Renfe | Sarah Santaolalla

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El choque entre un AVE de Renfe y un Iryo a las 8:54 de este 28 de octubre de 2026 en el término de Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha dejado un balance provisional devastador (fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha y emergencias hablan de al menos 30 fallecidos, con cifras superiores en algunos balances provisionales, y más de 150 heridos; cerca de 544 personas viajaban en ambos convoyes). El AVE 2080 embistió por detrás al Iryo 6076, que iba delante y al parecer estaba detenido o con problemas de transmisión, provocando el descarrilamiento de varios coches y la caída de algunos por un terraplén.

La tragedia, apenas nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba, 18 de enero de 2026, 46 muertos en un choque entre Iryo y Alvia), ha devuelto a primera línea un tuit de la analista y tertuliana Sarah Santaolalla publicado el 22 de enero de 2026, justo en pleno debate post-Adamuz.El mensaje, que acumula miles de interacciones, decía textualmente:

En aquel momento, Santaolalla (colaboradora habitual en formatos de RTVE y otras cadenas, y figura polarizante por sus posiciones políticas) tachaba de «ultras, ignorantes o carroñeros» a quienes señalaban problemas de mantenimiento, señalización, saturación de la red o gestión de Adif/Renfe tras el siniestro de Adamuz, cuyas hipótesis apuntaban a fallos en la vía (rotura de carril/soldadura). Hoy, con otro alcance en la misma línea Madrid-Andalucía y con indicios de fallos en el Sistema LZB (que llevaba días con incidencias) y posible error humano en el centro de regulación de Adif, el tuit vuelve a circular como ejemplo de frivolidad o de intento de blindar el relato oficial frente a cualquier crítica.

Las investigaciones iniciales en Urda apuntan a un posible fallo de transmisión en cabina del Iryo, problemas previos en el sistema de control y una orden o gestión errónea desde el centro de regulación que permitió que el AVE circulara a más de 100 km/h hacia un convoy detenido o ralentizado. Adif analiza la secuencia; no hay causa oficial cerrada, pero el patrón recuerda a las advertencias de maquinistas y sindicatos sobre degradación de la red, mantenimiento y protocolos que ya se escucharon tras Adamuz.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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