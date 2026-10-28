El trágico accidente ferroviario de Urda resucita el tuit más miserable de Sarah Santaolalla: «No hagáis caso a los ultras, el tren es muy seguro»

Un viejo tuit que se viraliza.

Como prácticamente todas las tonterías que la pareja de Javier Ruiz suelta por su boca.

El choque entre un AVE de Renfe y un Iryo a las 8:54 de este 28 de octubre de 2026 en el término de Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha dejado un balance provisional devastador (fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha y emergencias hablan de al menos 30 fallecidos, con cifras superiores en algunos balances provisionales, y más de 150 heridos; cerca de 544 personas viajaban en ambos convoyes). El AVE 2080 embistió por detrás al Iryo 6076, que iba delante y al parecer estaba detenido o con problemas de transmisión, provocando el descarrilamiento de varios coches y la caída de algunos por un terraplén.

La tragedia, apenas nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba, 18 de enero de 2026, 46 muertos en un choque entre Iryo y Alvia), ha devuelto a primera línea un tuit de la analista y tertuliana Sarah Santaolalla publicado el 22 de enero de 2026, justo en pleno debate post-Adamuz.El mensaje, que acumula miles de interacciones, decía textualmente:

Viajar en tren es seguro, muy seguro.

No hagáis caso a ultras, ignorantes o carroñeros.

Ya está bien de asustar a la gente — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) January 22, 2026

En aquel momento, Santaolalla (colaboradora habitual en formatos de RTVE y otras cadenas, y figura polarizante por sus posiciones políticas) tachaba de «ultras, ignorantes o carroñeros» a quienes señalaban problemas de mantenimiento, señalización, saturación de la red o gestión de Adif/Renfe tras el siniestro de Adamuz, cuyas hipótesis apuntaban a fallos en la vía (rotura de carril/soldadura). Hoy, con otro alcance en la misma línea Madrid-Andalucía y con indicios de fallos en el Sistema LZB (que llevaba días con incidencias) y posible error humano en el centro de regulación de Adif, el tuit vuelve a circular como ejemplo de frivolidad o de intento de blindar el relato oficial frente a cualquier crítica.

Las investigaciones iniciales en Urda apuntan a un posible fallo de transmisión en cabina del Iryo, problemas previos en el sistema de control y una orden o gestión errónea desde el centro de regulación que permitió que el AVE circulara a más de 100 km/h hacia un convoy detenido o ralentizado. Adif analiza la secuencia; no hay causa oficial cerrada, pero el patrón recuerda a las advertencias de maquinistas y sindicatos sobre degradación de la red, mantenimiento y protocolos que ya se escucharon tras Adamuz.