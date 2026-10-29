Ana Rosa hunde a Óscar Puente y a Pedro Sánchez tras Urda: «La campaña del amor se ha convertido en la del horror»

La presentadora de Telecinco ha cargado con dureza contra el ministro de Transportes y el presidente del Gobierno tras el último siniestro ferroviario. En su programa de este jueves, Ana Rosa Quintana ha recordado las palabras de Pedro Sánchez, señalando que, efectivamente, dos accidentes graves en menos de un año resultan inasumibles, y ha pedido responsabilidades directas.

«Cada maleta llevaba el equipaje de una historia. Detrás de cada ventana rota hay un rostro, como el de esa madre que se dirigía a la boda de su hija. Un chico que iba a Utrera a descansar con su familia. Un funcionario que iba con un compañero que lo vio morir. Y Antonio, el maquinista, hijo y nieto de ferroviarios, que no soltó los mandos hasta el final, junto a su alumno, sabiendo que no sobrevivirían. Pienso en las últimas llamadas, en las cosas que nunca se dijeron y que ya nunca podrán decirse. Las madres llamaron para escuchar la voz de sus hijos».

Tras dedicar un recuerdo a las víctimas, la presentadora del programa de AR ha dirigido sus palabras más contundentes contra el líder del PSOE y su ministro tuitero.

«No puede ser que los trenes se hayan convertido en una ruleta rusa. Hoy se cumplen dos años de la DANA y ahora 68 personas también han perdido sus sueños (…). Y también pienso en el déficit de 3.600 millones de euros en infraestructuras ferroviarias. Y recuerdo al ministro diciendo, tras el accidente de Adamuz, que la posibilidad de otro accidente era limitadísima. Puente insinúa que hubo un fallo humano. Si hubo un fallo humano, es porque antes hubo fallos técnicos. Y si hubo fallos técnicos, es porque hubo falta de mantenimiento. Y si hubo falta de mantenimiento, es porque no ha habido inversión. Y si no ha habido inversión, es porque ha habido una mala gestión. Y si ha habido una mala gestión, es porque ha habido una negligencia del ministro. Y si ha habido una negligencia, es porque el presidente lo ha mantenido en su puesto. Este es el fallo humano».

Resume su postura con dos frases contundentes que retratan a los máximos responsables políticos de la tragedia: