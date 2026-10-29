¡Qué asco! Carles Francino (SER) pisotea la memoria de los 68 fallecidos en Urda con un discurso incendiario contra VOX: “Está lanzando mierda”

Politizar una tragedia.

Esa es la especialidad de la radio del Grupo PRISA.

El presentador de ‘La Ventana‘ de la Cadena SER, Carles Francino, eligió el mismo día de la terrible catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) para centrar su programa en un ataque frontal contra VOX.

Mientras el balance oficial se consolidaba en 68 fallecidos —24 del AVE de Renfe y 44 del tren Iryo—, con cuatro cuerpos aún pendientes de extracción y 15 heridos en código rojo, Francino dedicó buena parte de su emisión a calificar a la formación de Santiago Abascal de «lanzar mierda» y de tener un comportamiento «repugnante y asqueroso».

Nivel miseria moral suprema en la Cadena SER. El comunicador de 'La Ventana', Carles Francino, prefirió poner el foco en el PP y sobre todo en VOX a cuenta del trágico accidente acontecido en Urda (Toledo) con los 68 fallecidos tras el empotramiento de un AVE con el Iryo que… pic.twitter.com/NWJAmajtai — Luis Rioja (@miescano351) October 29, 2026

Desde las inmediaciones del lugar del accidente —junto a ambulancias, vehículos de la Guardia Civil y un polideportivo reconvertido en punto de encuentro—, Francino transmitió congoja por las víctimas y estupor por la repetición de una tragedia de esta magnitud en la misma línea Madrid-Andalucía apenas nueve meses después de Adamuz.

Pero enseguida pasó a lo que más le interesaba: el “uso político” que, a su juicio, estaba haciendo VOX de la catástrofe en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre:

Siento un cabreo notable, tremendo, que no creo ser el único en sentir por el uso que está haciendo VOX de esta tragedia. Es tan grande la repugnancia que me provoca que no sé si tendré ganas de comentarlo con más detalle.

Poco después, tras la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo —a la que calificó de “moderada pero contundente”—, fue más explícito: «Dado que él ha hecho este ejercicio sensato, podría tener a bien comunicarse con sus socios estrechos de VOX para preguntarles por qué desde primera hora de la mañana están lanzando mierda, metiendo más presión y más ambiente tóxico el mismo día de la tragedia».