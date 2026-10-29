Carlos Quero (VOX) dispara contra el incompetente Gobierno tras la tragedia ferroviaria: “No es un error humano”

Carlos Quero, portavoz de VOX, ha expresado su consternación y rabia por la tragedia ferroviaria, en ‘Espejo Público’ (Antena 3), enviando su solidaridad a las víctimas, familiares y todos los españoles que están «asistiendo en directo a la descomposición de un país, a un ex-país o un estado en vías de subdesarrollo«. El portavoz ha sido contundente: «No es normal lo que estamos viendo».

Quero ha destacado datos alarmantes sobre la siniestralidad ferroviaria en España: «110 de los 112 muertos que ha habido en Europa en los últimos años en accidentes y colisiones de alta velocidad han tenido lugar en España». Además, señala que España tiene más accidentados y muertos que la India en los últimos cuatro años.

La incompetencia tiene consecuencias

El representante de VOX ha criticado duramente la gestión de los sucesivos ministros de Transporte, José Luis Ábalos y Óscar Puente, señalando que «poner incompetentes al frente de ministerios tiene consecuencias». Ha denunciado que mientras nueve meses después del accidente de Adamuz no hay explicación oficial, «ayer a las dos horas ya estuvieran las terminales mediáticas del gobierno señalando a un operario».

«Tal vez lo que han hecho es que han encontrado un humano al que achacarle el error, que es algo muy distinto», ha afirmado Quero, rechazando la versión del error humano individual. Según su análisis, la incompetencia se manifiesta cuando «las personas que los ministros ponen a gestionar lo público, su única experiencia sea haberse tomado cervezas con ellos».

Decisiones políticas con consecuencias fatales

Para Quero, esta tragedia es resultado directo de decisiones políticas: la reducción de inversión en infraestructuras, el desvío de recursos y la falta de mantenimiento de una red ferroviaria cada vez más antigua. «Llevarse en mordidas y en otras cosas de peor gusto el dinero que tenía que ir para garantizar el mantenimiento de una vía pública tiene consecuencias», ha denunciado.

El portavoz ha criticado especialmente que mientras los trenes españoles están en estas condiciones, se destinen 1.500 millones de euros a los trenes de Uzbekistán, Marruecos y Egipto. «Es una decisión política y por tanto lo que hay que hacer es dar una respuesta política», ha insistido.

Un proceso de tercermundización

Quero ha calificado la situación como un «proceso de tercermundización» que no es un hito aislado, sino una degradación progresiva del país. Ha comparado la situación actual con el pasado reciente.

El portavoz ha recordado otros desastres como los incendios, Ceuta y La Dana, de la que hoy se cumplen dos años: «No se hicieron las infraestructuras hidráulicas que se sabía que eran necesarias, y tuvieron a la gente 48 horas esperando sin ser ayudados».

Quero ha planteado la cuestión fundamental: «Todo esto está sucediendo en un momento en el que tenemos récord de recaudación por parte del Estado, y cada vez peores servicios. La pregunta es, ¿en qué se gasta lo que se está recaudando?».

El portavoz ha concluido su intervención señalando que «no hace falta ser un experto para entender que no es normal lo que está sucediendo en España».