Un exmaquinista revienta contra Óscar Puente: “Te queda un mes, por decencia, dimite ya”

Manuel Domínguez, maquinista jubilado, ha lanzado un mensaje contundente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha reclamado que abandone su cargo tras los recientes accidentes ferroviarios. En una intervención en ‘Antena 3 Noticias’ este 28 de octubre, Domínguez ha cuestionado la gestión del responsable ministerial y ha defendido que la gravedad de los acontecimientos exige asumir responsabilidades políticas.

El exmaquinista, que asegura estar bloqueado por Puente en las redes sociales, ha aprovechado su intervención para dirigirse directamente al ministro y pedirle que siga el ejemplo de otros responsables políticos europeos que dimitieron tras accidentes ferroviarios mortales.

«Señor Puente, le queda poco, le queda un mes. Pero por decencia política creo que no estaría de más que se fuera», ha afirmado Domínguez, en unas declaraciones marcadas por la dureza de su mensaje.

Grecia, el ejemplo que pone contra las cuerdas al ministro

Para defender su petición de dimisión, Domínguez ha recurrido al accidente ferroviario ocurrido en Grecia el 28 de febrero de 2023, cuando la colisión entre dos trenes en Tempe provocó decenas de víctimas mortales. El siniestro conmocionó al país y abrió un intenso debate sobre la seguridad ferroviaria y la responsabilidad de las autoridades.

El entonces ministro griego de Transportes, Kostas Karamanlis, presentó su dimisión el 1 de marzo de 2023. En su comunicado, reconoció que abandonar el cargo era su deber y consideró que era lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de las víctimas, además de asumir su responsabilidad por los problemas estructurales del sistema ferroviario griego.

Domínguez ha utilizado este precedente para cuestionar la continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. A su juicio, la dimisión constituye una forma de reconocer la responsabilidad política cuando se produce una tragedia de estas dimensiones.

«No le estoy diciendo que tenga responsabilidad penal»

Durante su intervención, el exmaquinista ha querido distinguir entre las posibles responsabilidades penales y las políticas. Domínguez no ha acusado al ministro de responsabilidad penal, pero sí considera que debe responder políticamente por la gestión de los accidentes ferroviarios.

«No le estoy diciendo que tenga usted responsabilidad penal, pero sí tiene responsabilidad política, toda la responsabilidad política, ahora y en Adamuz», ha manifestado.

Además, ha recordado el accidente de Adamuz y ha sostenido que, desde su punto de vista, Puente ya debería haber presentado su dimisión tras aquel suceso.

Una petición de dimisión en plena polémica ferroviaria

El mensaje de Manuel Domínguez vuelve a situar la responsabilidad política en el centro del debate sobre la gestión del Ministerio de Transportes. Su argumento se apoya en la comparación entre la respuesta del Gobierno griego en 2023 y la continuidad de Puente en el cargo tras los accidentes registrados en España.

El exmaquinista ha cerrado su intervención insistiendo en que el ministro todavía estaría a tiempo de abandonar el puesto y hacerlo, según su criterio, como un gesto de responsabilidad institucional.

«Por decencia política creo que no estaría de más que se fuera, por lo menos con esa imagen de la dimisión de un ministro responsable políticamente de esta situación», ha concluido.