Un experto ingeniero deja a Cintora con cara de haba desmontando su bulo del «error humano» en Urda

La cara fue todo un poema.

Y es que la reacción de Jesús Cintora ante las explicaciones de un experto que cuestiona de forma directa la narrativa oficial sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo) fue más que elocuente.

El programa ‘Mañaneros 360’ contó con la intervención de Antonio Martín Carrillo, experto del Instituto de Ingenieros de España, quien analizó las causas del choque entre dos trenes que dejó al menos 68 fallecidos entre los municipios toledanos de Urda y Los Yébenes.

¡Las caras, Juan, graba las caras! Así de estupefacto se queda Jesús Cintora cuando el experto del Instituto de Ingenieros de España desmonta en cero coma el bulo del Gobierno Sánchez de que la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) se debió a un error humano. pic.twitter.com/G4b86eJyhg — Luis Rioja (@miescano351) October 29, 2026

El presentador buscó apuntarse el tanto de colar la tesis del «error humano», pero su táctica se vio arrollada por el peso de las evidencias y de la experiencia de su interlocutor:

¿Qué ha podido ocurrir? Se habla de una causa humana, se habla del choque de un tren que embiste contra otro que estaba parado. Señor Martín Carrillo, claro, venimos de la tragedia de Adamuz. Antes fue en el año 2013 la de Angrois. Bueno, son de las más recientes. Y ahora mismo se habla de ese choque de dos trenes. Con los datos que va conociendo, ¿qué ha podido ocurrir? ¿Qué nos podría contar?

Antonio Martín Carrillo fue preciso:

Pues mire, lo primero que he tenido ha sido una reacción de incredulidad. Con el sistema de seguros, con la seguridad que hay en esa línea, que se llama sistema LZB, que es un sistema alemán que lleva muchos años en funcionamiento. Con ese sistema funcionando correctamente, es imposible que ocurra lo que ha ocurrido. Lo cual nos lleva a pensar que el sistema estaba con algún tipo de fallo o algo ha ocurrido, porque, como le estoy explicando, no es posible que se invada una vía cuando hay otro tren precisamente sobre ella. El sistema este frena, independientemente de lo que haga el maquinista. Y por lo tanto, pues esto lleva a pensar que el sistema LZB, el sistema de seguridad, pues estaba fuera de servicio. Pero es que cuando el sistema está fuera de servicio, las vías se ponen en el centro de control, se pone todo en rojo y se paran los trenes. O sea que es que cuesta mucho entender qué es lo que ha ocurrido. El tiempo nos lo dirá. Y probablemente, pues en unos días sabremos detalles de qué cosas han fallado, porque han tenido que ser varias cosas de manera simultánea para que haya habido este tan terrible accidente. Lo que sí que he podido ver a través de las imágenes…

El presentador siguió incrédulo tratando de seguir por la vía del error humano:

Lo engloba, digamos, como algo raro, dice usted, algo raro dentro de su amplia experiencia en el mundo de las infraestructuras ferroviarias.

A lo que este experto tuvo que contestar con contundencia: