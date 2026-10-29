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LA TRAGEDIA EN URDA DESEMBOCA EN UNA BRONCA BRUTAL ENTRE EL EURODIPUTADO Y EL COMUNICADOR DE LA RADIO DE PRISA

Girauta destroza a Francino (SER) por bocazas contra VOX: «Lo tuyo sí que es repugnante y asqueroso»

El eurodiputado de VOX responde con dureza al locutor de la Cadena SER por sus comentarios sobre el accidente ferroviario y el luto

Juan Carlos Girauta y Carles Francino.
Juan Carlos Girauta y Carles Francino.
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No iba a quedar sin respuesta el exabrupto de Carles Francino.

El eurodiputado de VOX, Juan Carlos Girauta, publicó un mensaje directo y sin rodeos contra el periodista Carles Francino de la Cadena SER.

En el vídeo que acompaña el mensaje subido a la red X por el eurodiputado de la formación de Santiago Abascal, Francino apareció comentando la tragedia del choque de trenes en Urda (Toledo), donde fallecieron hasta el momento 68 personas, y lanzó duras palabras contra VOX que Girauta interpretÓ como un intento de silenciar las críticas al Gobierno.

El texto de Girauta no deja margen a la duda. Ataca directamente la trayectoria profesional de Francino y lo acusa de actuar como activista en lugar de periodista. El mensaje completo refleja el tono combativo habitual en la red social X cuando se trata de debates sobre la gestión de tragedias y la política española.

Girauta, que no es un político que se arrugue ante los ataques, escribió:

No habrá tregua para tus amos. No os esconderéis detrás del luto. Silencio es lo que quieren Sánchez y Puente. Y tú, cómplice. Una carrera en TV3 y PRISA no da un periodista, da un activista, un sicario mediático. Lo tuyo sí que es repugnante y asqueroso.

El eurodiputado vincula las palabras de Francino con una supuesta estrategia del Ejecutivo para pedir silencio tras el accidente y evitar rendición de cuentas. Mencion´p expresamente a Pedro Sánchez y al ministro Óscar Puente como beneficiarios de ese supuesto silencio.

Los usuarios que respondron al tuit coincidieron en gran medida con el tono de Girauta. Muchos criticaron que se utilizase el luto para frenar las preguntas sobre la gestión del accidente y recordaron que otros medios o políticos han pedido contención solo cuando les conviene:

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