Un ingeniero de caminos desmonta el relato de Óscar Puente: «Es el origen de todo»

El trágico accidente ferroviario de Urda ha desencadenado una lucha por determinar a quién recae la culpa. En Antena 3, el ingeniero de Caminos Jesús Contreras apuntó al mantenimiento como causa, indicando que este es «el origen de todo».

Esta declaración choca frontalmente con la explicación ofrecida por Óscar Puente. El ministro ha centrado sus críticas en la decisión del centro de control de Adif, que permitió que un tren de Renfe reanudara su trayecto mientras otro tren de Iryo permanecía parado en la vía. Puente calificó esta decisión de «inexplicable» y sugirió que pudo haber un error humano implicado.

La presentadora Cristina Pardo recordó que, nueve meses después del choque en Adamuz, todavía no hay respuestas y que, en reiteradas ocasiones durante los días posteriores al suceso, el Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que no se podía señalar a los culpables. Sin embargo, desde el primer momento, han situado el origen del fallo en un trabajador de Adif.

Contreras expuso que ya es un modus operandi de Puente, porque, tras la tragedia de enero, culparon del suceso al maquinista del tren Iryo, pese a que no había indicios que lo señalaran como responsable.

«Bueno, si te acuerdas, yo estaba con Vicente aquel día. Inmediatamente también culparon al maquinista. O sea, el ministro siempre culpa a alguien».

La narrativa oficial que circula hasta este momento presenta una serie de errores. En primer lugar, un problema de comunicación habría dejado inoperativo el sistema de control y seguridad LZB en un tramo extenso. A esto se sumó la detención de varios trenes, hasta que, finalmente, el centro de control dio luz verde a la circulación del AVE, que acabó chocando contra el Iryo en las cercanías de Urda, en Toledo.

«Nueve meses después, como tú dices, no sabemos lo que pasó en Adamuz, pero lo que sí sabemos es el origen de todo, que es el mantenimiento. Ahora ha pasado una cosa distinta, pero el origen es el mismo. Esta vez ha fallado un sistema de seguridad de 38 años que lleva funcionando, que no lo tiene ninguna línea de España más que esa, que es más vulnerable que el resto, pero bueno, ese puede fallar, pero es que falla habitualmente. Yo le preguntaría al ministro cuántas veces ha fallado ya, por qué no se ha cambiado si en 2021 ya se dijo que había que cambiarlo por el RTMS y había dinero para ello, pero no se ha cambiado. O sea, eso por un lado. Por otro lado, todos los sistemas de seguridad tienen luego un sistema de respaldo, que es el ASFA. ¿Qué ha pasado? Porque no lo ha mencionado. ¿También ha fallado? Tampoco ha funcionado. Entonces, al final es manual».

El trágico suceso causó al menos 69 muertes y más de un centenar de heridos. La magnitud de lo ocurrido ha elevado cada explicación provisional a la categoría de tema político candente. En este contexto, Contreras entra en escena: el ingeniero no niega que se tomara una decisión errónea, pero resalta que esta pudo ser simplemente la última de una serie de deficiencias que ya amenazaban la integridad del sistema.