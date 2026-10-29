José Mota, guardia civil: «Los guardias civiles y los policías nacionales somos los grandes olvidados del Gobierno»

La falta de medios, las diferencias salariales entre cuerpos policiales y la ausencia de reconocimiento de la profesión de riesgo se han convertido en algunas de las principales reivindicaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los agentes denuncian desde hace años unas condiciones laborales que consideran injustas y reclaman a las administraciones medidas concretas para garantizar tanto sus derechos como su seguridad en el desempeño de sus funciones.

El malestar ha vuelto a hacerse visible en las calles de Madrid. Este 28 de octubre, guardias civiles se han concentrado para exigir mejoras salariales y sociolaborales, así como un reconocimiento efectivo de los riesgos que asumen a diario. Una protesta que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para los responsables políticos: ¿quién protege a quienes tienen encomendada la protección de los ciudadanos?

José Mota, guardia civil vinculado a las reivindicaciones del colectivo, denuncia en esta entrevista con Periodista Digital décadas de agravios y una situación que, a su juicio, se ha cronificado por la falta de voluntad política. El agente pone el foco en la desigualdad salarial respecto a las policías autonómicas, la insuficiencia de medios para combatir el narcotráfico y la falta de efectivos en buena parte del territorio nacional.

La tragedia de Barbate, donde dos guardias civiles murieron en febrero de 2024 tras ser embestida su embarcación por una narcolancha, sigue siendo uno de los episodios más dolorosos para el cuerpo y un ejemplo de las carencias que denuncian sus representantes. Mota sostiene que las advertencias sobre la falta de recursos no han recibido una respuesta suficiente y alerta de la creciente agresividad de las organizaciones criminales.

También señala la situación de Ceuta y el déficit de personal que, según las estimaciones de JUCIL que cita, afecta a la Guardia Civil en España. Su reclamación es clara: equiparación salarial, más medios, refuerzo de las plantillas y reconocimiento de la profesión de riesgo. Todo ello con un mensaje dirigido tanto al Gobierno como a la sociedad española: los agentes seguirán cumpliendo con su deber, pero exigen que las instituciones estén a la altura de su sacrificio.

«Si volviera a nacer, volvería a ser guardia civil sin ninguna duda»

La vocación es uno de los elementos que mejor explican la decisión de ingresar en un cuerpo policial. En el caso de la Guardia Civil, esa elección implica asumir una profesión exigente, con destinos complejos, intervenciones peligrosas y una disponibilidad que no siempre resulta fácil de compatibilizar con la vida personal. Para quienes ingresaron en los años más duros de la amenaza terrorista, el compromiso con el uniforme adquiría, además, una dimensión especialmente delicada.

Mota recuerda que su decisión no estuvo condicionada por una tradición familiar, sino por la admiración hacia la institución y por el deseo de servir a los ciudadanos. Una elección que, asegura, volvería a tomar incluso conociendo los riesgos que entraña la profesión.

¿Por qué decidió ingresar en la Guardia Civil? ¿Qué le llevó a elegir una profesión en la que puede llegar a jugarse la vida para proteger a los demás? ¿Ha llegado a arrepentirse alguna vez?

Fue una decisión totalmente vocacional, pues provengo de una familia sin ningún tipo de antecedente ni relación directa con la Guardia Civil. Además, ingresé en el cuerpo a principios de los años noventa, cuando la banda terrorista ETA todavía nos golpeaba con fuerza, algo que no me importó en absoluto.

Me llevó a elegir esta profesión y, en concreto, la Guardia Civil en vez de otro cuerpo policial, la grandeza de la institución y esa vocación de servicio al ciudadano.

¿Arrepentirme? Nunca. Si volviera a nacer, volvería a ser guardia civil sin ninguna duda.

«Son más de 40 años de maltrato y menosprecio de todos los Gobiernos»

Las reivindicaciones salariales y laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son nuevas. Desde las asociaciones profesionales se han reclamado mejoras en las condiciones de trabajo, mayor protección jurídica y un reconocimiento que consideran insuficiente en comparación con el de otros cuerpos policiales. La concentración celebrada en Madrid el 28 de octubre vuelve a poner el foco en ese malestar acumulado.

Para Mota, la protesta no responde a una reivindicación puntual ni a un desacuerdo aislado con el Ejecutivo actual. Su diagnóstico apunta a un problema que, según denuncia, se ha prolongado durante décadas y que afecta tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional. El agente considera que las instituciones no están respondiendo a las necesidades de quienes se encuentran en primera línea frente a la delincuencia.

¿Qué ha llevado a los guardias civiles a tener que volver a salir a la calle para reclamar mejoras? ¿Se sienten abandonados por quienes deberían defender sus derechos?

Nos han obligado a salir nuevamente a las calles, por enésima vez, porque son más de 40 años de maltrato y menosprecio de todos los Gobiernos, desde la Transición hasta nuestros días, hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional. Seguimos siendo unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de segunda clase.

Nos sentimos totalmente abandonados y menospreciados por todas las instituciones que, en vez de velar por nosotros, nos mantienen siempre cuestionados y desprotegidos. ¿Quién cuida a los que nos cuidan? Por desgracia, nadie, cuando además somos ambos cuerpos unas de las instituciones más valoradas por la sociedad española.

Desde JUCIL no cejaremos en el empeño de seguir reivindicando nuestros derechos y mejoras salariales y sociolaborales.

«Mismo trabajo, mismo salario»: la desigualdad con los Mossos y la Ertzaintza

La equiparación salarial con las policías autonómicas constituye una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones de guardias civiles y policías nacionales. Los distintos regímenes retributivos y las diferencias entre administraciones han alimentado una comparación constante entre agentes que desempeñan funciones de seguridad pública, aunque sus competencias, estructuras y condiciones de trabajo no sean idénticas en todos los casos.

Desde JUCIL, la reclamación se resume en una consigna que busca trasladar la idea de que las diferencias económicas no deberían convertirse en un agravio para quienes asumen riesgos similares. Mota considera que la cuestión va más allá de la nómina y afecta al reconocimiento profesional de los miembros de ambos cuerpos estatales.

¿Le indigna que los guardias civiles puedan cobrar menos que los Mossos d’Esquadra o los agentes de la Ertzaintza? ¿Cómo se explica que dos policías que asumen responsabilidades y riesgos similares tengan condiciones económicas diferentes?

Nos indigna totalmente, pues no es justo ni de recibo que trabajadores que realizan el mismo trabajo sufran esas diferencias, y no solo salariales, sino de todo tipo. En JUCIL siempre hemos defendido: «Mismo trabajo, mismo salario».

No olvidemos, además, que la Guardia Civil en especial ha pagado un altísimo precio con el terrorismo de ETA y que hemos sido la punta de lanza en su derrota para lograr un Estado del bienestar y un Estado de derecho para toda la sociedad española, como para que ahora sigamos siendo maltratados sistemáticamente.

La profesión de riesgo, una reivindicación que sigue pendiente

El reconocimiento de la profesión de riesgo es otra de las grandes demandas de los agentes. Las intervenciones frente a delincuentes armados, las operaciones contra el narcotráfico y las actuaciones ante organizaciones criminales exponen a los efectivos a situaciones en las que su integridad física puede verse comprometida. Sin embargo, Mota considera que ese peligro no se traduce en el reconocimiento que deberían recibir.

El agente vincula esta reivindicación con una preocupación más amplia: la evolución de la delincuencia y la percepción de que los policías cuentan con una protección insuficiente cuando se enfrentan a determinados comportamientos violentos. En su opinión, el principio de autoridad se ha debilitado y los agentes se encuentran cada vez más expuestos.

Si un guardia civil se enfrenta a narcotraficantes, delincuentes armados y organizaciones criminales, ¿cómo se explica que siga reclamando un reconocimiento efectivo de su profesión de riesgo? ¿Se sienten tratados como policías de segunda?

Que la Guardia Civil y la Policía Nacional no tengamos reconocida la profesión de riesgo en los tiempos que vivimos no es que nos convierta en policías de segunda: es que nos convierte en las instituciones más despreciadas por quienes nos gobiernan.

Además, vemos cada día cómo el modelo delincuencial asentado en España es cada vez más agresivo hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, amparado por un sistema tan garantista que protege y favorece al delincuente y castiga a sus policías. En ese sistema, el principio de autoridad ha sido prostituido de tal manera que ha desaparecido por completo y nos deja totalmente indefensos.

Barbate: una tragedia que reabrió el debate sobre los medios policiales

El asesinato de dos guardias civiles en Barbate, en febrero de 2024, marcó un antes y un después en el debate sobre la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Los agentes David Pérez y Miguel Ángel González murieron cuando una narcolancha embistió la embarcación en la que se encontraban durante una intervención. El suceso provocó una profunda conmoción y reavivó las reclamaciones sobre los recursos disponibles para combatir a las organizaciones criminales.

La violencia del narcotráfico y la capacidad operativa de estas redes han situado en primer plano la necesidad de contar con embarcaciones adecuadas, personal suficiente y medios de protección acordes con las amenazas. Para los representantes de los agentes, la tragedia no puede limitarse a un recuerdo institucional: debe servir para corregir las deficiencias denunciadas durante años.

Mota sostiene que las carencias persisten y advierte de que la falta de recursos no afecta únicamente a una unidad o a una zona concreta. Su denuncia se dirige a la respuesta política ante una situación que considera insostenible.

¿Considera que sus compañeros tenían los medios necesarios para enfrentarse a los narcotraficantes? ¿Quién debería asumir las responsabilidades políticas por las condiciones en las que tuvieron que actuar?

Nuestros compañeros ni tenían los medios suficientes ni el amparo y la protección que se supone que tienen que tener los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y lo más grave es que el asesinato de nuestros compañeros David y Miguel Ángel no sirvió más que para engrosar un poco más la lista negra de guardias civiles asesinados, pues, lejos de que nuestros gobernantes hicieran algo por revertir esa situación, desgraciadamente la historia se volvió a repetir con Jerónimo y Germán, asesinados por otra narcolancha en Huelva.

¿Alguien se ha tomado en serio la protección de los guardias civiles cuando vemos la total impunidad con la que trabajan los narcotraficantes, petaqueros, traficantes de personas, etcétera? El sistema hace aguas por todos lados.

Hay una enorme falta de personal y una carencia de medios cada vez más grave y acuciante. Desde JUCIL llevamos años denunciando todas estas carencias y vemos que esto no mejora.

Poco material y, en muchos casos, obsoleto; plantillas bajo mínimos. Esa es la realidad actual.

Organizaciones criminales cada vez más violentas: ¿puede repetirse Barbate?

La capacidad de las redes de narcotráfico para movilizar embarcaciones rápidas, coordinar operaciones y responder con violencia a la actuación policial representa uno de los principales desafíos para los agentes desplegados en las zonas más afectadas. A ello se suma la actividad de quienes abastecen de combustible a las narcolanchas y de otras redes vinculadas al tráfico ilícito.

La preocupación de los guardias civiles no se limita a las grandes operaciones. También afecta a la seguridad de las patrullas y a la posibilidad de que una intervención termine en tragedia cuando los recursos disponibles no permiten responder en condiciones de igualdad. Mota insiste en que las carencias denunciadas no se han solucionado y considera imprescindible reforzar los medios antes de que vuelva a producirse un episodio similar.

¿Hasta qué punto se encuentran en inferioridad de condiciones frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas? ¿Teme que pueda repetirse una tragedia como la de Barbate si no se refuerzan los medios y la protección de los agentes?

Creo que queda todo contestado en la pregunta anterior.

Ceuta y la falta de efectivos: JUCIL cifra el déficit en 17.500 agentes

La situación de los agentes destinados en Ceuta refleja, según Mota, un problema que va mucho más allá de la frontera. La ciudad autónoma presenta desafíos específicos por su ubicación y por las funciones que desempeñan los efectivos en el control fronterizo, pero el déficit de personal y la falta de medios también afectan a otras zonas de España.

La Guardia Civil tiene competencias en una parte muy amplia del territorio nacional y debe atender servicios de naturaleza muy diversa, desde la seguridad ciudadana y la vigilancia de fronteras hasta la protección de infraestructuras y la lucha contra las redes criminales. La disponibilidad de efectivos resulta determinante para cubrir todos esos cometidos sin sobrecargar a las plantillas.

Mota cita una estimación de JUCIL que sitúa en unos 17.500 agentes el déficit de efectivos. Se trata de una cifra atribuida a la organización y que refleja la magnitud del problema que denuncia la asociación.

¿Disponen los guardias civiles destinados en Ceuta de suficientes efectivos y medios para desempeñar su labor con garantías? ¿Sienten que el Gobierno respalda sus actuaciones cuando se enfrentan a situaciones especialmente delicadas?

La falta de personal y medios no es exclusiva de Ceuta. Es un mal y un problema que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional. No olvidemos que la Guardia Civil tiene sus competencias en el 82 % del territorio.

En JUCIL hemos hecho una estimación según la cual actualmente hay un déficit de unos 17.500 agentes. Es una cifra que cada año va en aumento, lo que hace que esta situación se convierta cada vez en algo más insostenible.

El Gobierno y la Guardia Civil: una brecha que Mota atribuye a la falta de voluntad política

Las relaciones entre las asociaciones profesionales y el Ministerio del Interior han estado marcadas por las reclamaciones relativas a las condiciones laborales, los recursos operativos y el reconocimiento de los agentes. Desde las organizaciones que representan a los guardias civiles se insiste en que buena parte de las mejoras reclamadas depende de decisiones que corresponden a la Administración.

En ese contexto, la confianza entre los agentes y los responsables políticos constituye una cuestión central. Para Mota, las reivindicaciones no requieren únicamente negociaciones o compromisos, sino decisiones que permitan materializar las mejoras reclamadas. Su crítica apunta directamente a la voluntad política necesaria para desbloquearlas.

¿Por qué cree que existe tanto malestar entre una parte de la Guardia Civil y el Gobierno? ¿Considera que sus reivindicaciones no se atienden por falta de voluntad política? ¿Qué tendría que hacer el ministro del Interior para recuperar la confianza de los agentes?

Desconocemos el porqué de este maltrato y ninguneo de la Administración hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional. Lo que sí podemos afirmar con total certeza y rotundidad es que todas las reivindicaciones que llevamos años haciendo desde JUCIL solamente llegarían a una resolución favorable con voluntad política. Nada más. La Administración es quien tiene la única llave para conseguir esto.

Permíteme que no te conteste a la segunda parte de la pregunta.

El peligro cotidiano de llevar el uniforme

La imagen pública de los cuerpos policiales suele estar ligada a grandes operaciones, detenciones de organizaciones criminales o intervenciones que ocupan titulares. Sin embargo, buena parte del trabajo de los agentes transcurre lejos de los focos, en patrullas, controles e intervenciones en las que no siempre es posible anticipar cómo reaccionará la persona a la que deben atender.

La incertidumbre forma parte de una profesión en la que una actuación aparentemente rutinaria puede convertirse en una situación peligrosa en cuestión de segundos. Mota considera que el debilitamiento del principio de autoridad y la falta de protección contribuyen a agravar esa exposición y a aumentar la sensación de vulnerabilidad de los agentes.

Más allá de los grandes operativos, ¿qué riesgos asume un guardia civil en su jornada habitual que la sociedad desconoce? ¿Cómo se vive con la incertidumbre de no saber si una intervención rutinaria puede terminar poniendo en peligro la propia vida?

Un guardia civil, desde el momento en que se pone el uniforme, ya está asumiendo un riesgo. Como he dicho antes, la desprotección a la que estamos sometidos por la total y absoluta pérdida del principio de autoridad hace que los delincuentes se sientan totalmente impunes, lo que los hace más peligrosos frente a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez más debilitadas por el sistema.

Un mensaje al ministro del Interior: «Que nos reconozca de una vez lo que somos»

Las reivindicaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional abarcan cuestiones salariales, laborales y operativas, pero el reconocimiento de la profesión de riesgo se ha convertido en uno de los símbolos del malestar de los agentes. Para quienes defienden esta demanda, no se trata únicamente de una cuestión económica, sino de reconocer oficialmente las condiciones en las que desempeñan su trabajo.

El debate interpela al Ministerio del Interior y al conjunto de las administraciones responsables de la seguridad pública. La dotación de medios, el refuerzo de las plantillas y la mejora de las condiciones profesionales son asuntos que afectan directamente a la capacidad de los cuerpos policiales para desarrollar sus funciones.

Mota concluye con una petición concreta y un mensaje dirigido a los ciudadanos: reclama que se reconozca la profesión de riesgo y asegura que los agentes seguirán cumpliendo con su compromiso de proteger a la sociedad.

Si tuviera delante al ministro del Interior y pudiera exigirle una sola medida inmediata, ¿cuál sería? ¿Qué les diría a los ciudadanos que todavía no comprenden por qué los guardias civiles consideran que sus condiciones laborales y su reconocimiento profesional no están a la altura de los riesgos que asumen?

Que nos reconozca de una vez lo que somos: una profesión de riesgo. Y a los ciudadanos, que no se preocupen, que la Guardia Civil y la Policía Nacional siempre vamos a estar ahí.