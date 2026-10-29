La madre de una trabajadora de Iryo explota contra Puente: “Simio miserable, que le den por culo”

«Hasta los cojones del puto Gobierno», arranca con contundencia esta madre cuya hija trabaja como empleada de Iryo. Su testimonio -recogido por el reportero Vito Quiles– refleja la indignación de quien vive con el corazón en un puño cada vez que su familiar acude a trabajar: «Cada vez la llamo para saber dónde está», confiesa angustiada.

La mujer relata el susto de esta jornada: «Hoy he tenido suerte de que mi hija está en Valencia, no está en Sevilla». Sin embargo, la preocupación persiste porque conoce a compañeros de su hija que sí trabajaban en los trenes siniestrados.

Acusaciones directas contra Óscar Puente y el Gobierno

Las críticas hacia el Ministro de Transportes, Óscar Puente, son demoledoras. «El Oscar Puente tenía que estar preso igual que Sánchez. Son unos hijos de puta y lo digo así de claro», sentencia sin tapujos.

Esta señora, que responde a Vito Quiles, eres tú. Y tu madre. Y tu padre, tu hermano. Y yo. Esta señora, cuya hija trabaja en Iryo, nos representa a todos los que no podemos más, y lo hace con el español más puro y quevediano que existe. https://t.co/XZAMEhtiVQ — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) October 28, 2026

Hace referencia a declaraciones previas del ministro sobre la seguridad ferroviaria: «Decía el ministro hace no mucho tiempo que los trenes eran un sistema seguro. Sí, en sus cojones son seguros«, afirma con ironía y rabia contenida.

El enfado se multiplica al tratarse, según denuncia, de la segunda vez que ocurre una situación similar: «Ya es la segunda vez. Y sigue haciendo con todos los españoles lo que le sale de los cojones«.

«Esto es una puta vergüenza»

La entrevistada no oculta su desesperación ante lo que considera un descontrol absoluto por parte de las autoridades. «Esto es una puta vergüenza«, repite tajante. Su testimonio refleja el hartazgo de familias que viven con miedo cada jornada laboral de sus seres queridos en el sistema ferroviario.

Cuando se le pregunta por su estado emocional, responde con crudeza: «Yo hasta la polla», dejando claro su límite de paciencia con la gestión gubernamental de la seguridad en el transporte.