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TRAGEDIA FERROVIARIA

La madre de una trabajadora de Iryo explota contra Puente: “Simio miserable, que le den por culo”

Una madre con hija trabajadora en Iryo arremete contra el Ministro de Transportes tras el accidente ferroviario que deja 64 fallecidos confirmados

Una madre cuya hija trabaja en Iryo, profundamente indignada
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Archivado en: Óscar Puente | Periodismo

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«Hasta los cojones del puto Gobierno», arranca con contundencia esta madre cuya hija trabaja como empleada de Iryo. Su testimonio -recogido por el reportero Vito Quiles– refleja la indignación de quien vive con el corazón en un puño cada vez que su familiar acude a trabajar: «Cada vez la llamo para saber dónde está», confiesa angustiada.

La mujer relata el susto de esta jornada: «Hoy he tenido suerte de que mi hija está en Valencia, no está en Sevilla». Sin embargo, la preocupación persiste porque conoce a compañeros de su hija que sí trabajaban en los trenes siniestrados.

Acusaciones directas contra Óscar Puente y el Gobierno

Las críticas hacia el Ministro de Transportes, Óscar Puente, son demoledoras. «El Oscar Puente tenía que estar preso igual que Sánchez. Son unos hijos de puta y lo digo así de claro», sentencia sin tapujos.

Hace referencia a declaraciones previas del ministro sobre la seguridad ferroviaria: «Decía el ministro hace no mucho tiempo que los trenes eran un sistema seguro. Sí, en sus cojones son seguros«, afirma con ironía y rabia contenida.

El enfado se multiplica al tratarse, según denuncia, de la segunda vez que ocurre una situación similar: «Ya es la segunda vez. Y sigue haciendo con todos los españoles lo que le sale de los cojones«.

«Esto es una puta vergüenza»

La entrevistada no oculta su desesperación ante lo que considera un descontrol absoluto por parte de las autoridades. «Esto es una puta vergüenza«, repite tajante. Su testimonio refleja el hartazgo de familias que viven con miedo cada jornada laboral de sus seres queridos en el sistema ferroviario.

Cuando se le pregunta por su estado emocional, responde con crudeza: «Yo hasta la polla», dejando claro su límite de paciencia con la gestión gubernamental de la seguridad en el transporte.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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