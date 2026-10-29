Marc Vidal se moja: todo lo que falló en el choque fatídico de Urda

El influyente y conocido Marc Vidal hace un exhaustivo análisis en su canal de Youtube del terrible accidente de tren a su paso por Urda (Toledo).

Dos trenes, la misma vía, el mismo sentido de la marcha, uno parado y otro llegando por detrás. Eso, en una línea de alta velocidad, es exactamente lo único que no puede pasar nunca. No es un accidente improbable, es el suceso por el que toda la arquitectura de seguridad del ferrocarril moderno existe. Un tipo de accidente que se debe impedir por diseño, por ingeniería, por protocolo e incluso por ley.

Y ha pasado esta mañana entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, en la línea Madrid-Sevilla, la primera que España inauguró en el 92 como prueba de que habíamos llegado como país a alguna parte. Más de 500 personas entre los dos convoyes, varios vagones descarrilados y la cifra de fallecidos es ahora mismo inasumible.

Mi pésame a las familias, a las de hoy, las que todavía están esperando una llamada, a las de Adamuz, que llevan nueve meses esperando algo distinto: una explicación. Y mi reconocimiento a los que están ahí desde primera hora: bomberos, sanitarios, guardia civil, protección civil, los vecinos de Urda que se encontraron el infierno en la puerta de su propia casa y salieron a ayudar.

Qué ha pasado en términos técnicos

El gobierno de Castilla-La Mancha ha ido elevando la cifra de víctimas a lo largo del día y su propio presidente ha advertido que todavía esto podría crecer aún más. Adif suspendió toda la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Hay una investigación judicial abierta y otra de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

Hace nueve meses, el 18 de enero de este mismo año, un tren de Iryo descarriló en Adamuz, en la provincia de Córdoba, e invadió la vía contraria donde impactó contra un Alvia de Renfe. 46 fallecidos, 292 heridos. La investigación de aquello sigue abierta sin conclusiones. Dos catástrofes ferroviarias en el mismo corredor en nueve meses ya no se explica como un suceso aislado.

El sistema LZB y su caída

En una línea de alta velocidad, la vía se divide en tramos que los ferroviarios llaman cantones. La regla es elemental: si hay un tren dentro de un cantón, ningún otro tren puede entrar. Y lo que impide que entre no es la prudencia del maquinista, es un sistema automático.

En la de Madrid-Sevilla, ese sistema se llama LZB, un desarrollo alemán que va informando continuamente al tren de a qué velocidad puede ir y cuánta vía libre tiene por delante. Si el maquinista incumple la curva de seguridad, el LZB frena el tren solo, sin avisar.

Y esta mañana el LZB se cayó. Cuando eso ocurre, pasan dos cosas. La primera es que los trenes de la zona se detienen. La segunda es que el mando lo asume el centro de control y la circulación continúa en lo que se llama marcha a la vista, con un sistema embarcado de respaldo más básico que se llama ASFA.

Marcha a la vista significa literalmente eso: que el maquinista avanza con la capacidad de observación que le permiten las condiciones confiando en lo que ve por el parabrisas. Y el límite de velocidad en esa situación son 40 km por hora.

La cronología del desastre

Esta es la cronología que ha dado esta tarde el ministro de Transportes:

Hacia las 8:30 hay una comunicación con los trenes detenidos

A las 8:36 se decide que el AVE que venía de Madrid reanude la marcha

Entre esa decisión y el impacto, ese tren recorre unos 25 km con el Iryo parado delante

Lo hace, según el propio ministro, posiblemente a unos 200 km por hora, cuando el máximo exigible eran 40

Las palabras del ministro han sido exactamente que la decisión se tomó «con luz roja» y que lo ocurrido es «inexplicable e inverosímil». Además, también ha dicho que uno de los maquinistas avisó al centro de control de que la marcha no podía reanudarse con normalidad.

El ministro ha hablado de un error humano en ese centro de control. Esa va a ser la frase de los próximos días: error humano, despiste. Y es precisamente donde empiezan las preguntas.

Las preguntas que no tienen respuesta

Ese error humano no exonera a nada ni a nadie. La seguridad ferroviaria no se diseña suponiendo que nadie se equivoca. Se diseña suponiendo exactamente lo contrario: que todo el mundo se va a equivocar alguna vez y que por eso tiene que haber barreras independientes, de modo que cuando uno falla, o algo falla, la siguiente aguante.

Y aquí hay que decir algo que seguramente va en contra de todo, pero que es verdad. Cuando el LZB se cayó, los trenes se detuvieron. Eso no es el sistema fallando, es el sistema funcionando. Fallar hacia el lado seguro es exactamente lo que tiene que hacer una instalación que ha sido bien diseñada.

El problema no es que la máquina no parase los trenes. El problema es lo que vino después: que para volver a moverlos ya no quedaba ninguna máquina decidiendo, sólo una autorización. Y esa autorización, según el propio ministro, pudo darse mal.

Un sistema en el que la última comprobación la hace quien va dentro del tren, eso no es un sistema de dos barreras. Eso es un sistema de una. Y además, depende de la suerte.

La lista de preguntas sin responder

Lo que de verdad hay encima de la mesa ahora mismo es una lista de preguntas sin responder que no debería caber en ningún país serio:

¿Por qué se cayó el LZB? ¿Cuándo se revisó por última vez ese equipo?

¿Había fallado antes ese tramo? ¿Cuántas veces?

¿Existe un registro público de incidencias de señalización?

¿Por qué el respaldo ASFA no impide materialmente que un tren autorizado por error entre en un cantón ocupado?

¿Quién decidió que ese escalón era aceptable? ¿Hay un análisis de riesgo firmado?

¿Quién llevaba la cuenta de dónde estaba cada tren detenido? ¿Con qué herramientas?

El AVE recorrió 25 kilómetros posiblemente a 200 por hora donde el protocolo decía 40. ¿Quién tenía que comprobar esa velocidad? ¿Con qué herramienta?

¿Saltó alguna alarma? Y si no saltó ninguna, ¿por qué no?

Si un maquinista advirtió de que la marcha no podía reanudarse con normalidad, ¿qué se hizo con ese aviso?

¿Qué dimensión de personal y qué formación específica en operación degradada exige la norma para un puesto de regulación como el de Atocha?

¿Se ha simulado alguna vez este escenario exacto? ¿Cómo salió?

¿Por qué la sustitución del LZB sigue sin terminarse? ¿Cuántos modificados ha tenido ese contrato? ¿Cuántas prórrogas? ¿Quién firmó cada una?

Y hay un nombre que hoy no está saliendo por ningún lugar. No es el de ningún político. El contrato lo ganó Thales. Qué hitos están certificados como terminados y quién los recepcionó. Porque hoy no sólo hay que preguntar quién no vigiló, sino también quién no entregó.

¿Por qué no hay un cuadro de mando público abierto y actualizado con el estado de cada sistema de seguridad en cada línea, para que cualquiera pueda mirarlo antes de comprar un billete? Porque ahora mismo te estás jugando la vida.

Casi todas esas preguntas tienen una respuesta escrita en algún archivo, en algún acta, en algún informe con fecha y firma. Pero ninguna se ha hecho pública.

La responsabilidad política

En abril de 1992, España inauguraba la Expo de Sevilla y con ella nuestra primera línea de alta velocidad. Se construyó con la tecnología disponible entonces, el LZB. Las líneas que vinieron después fueron migrando hacia el ERTMS, el estándar europeo más moderno y sobre todo interoperable. Todas menos la primera, la de Madrid-Sevilla, que era la única de toda la red española que seguía operando con LZB.

Adif inició en 2020 la contratación para sustituirlo. El primer retraso se produjo en el propio procedimiento de licitación que tuvo que repetirse. En septiembre de 2021 adjudicó a Thales la renovación de las instalaciones de seguridad y señalización por 93,8 millones de euros con un plazo de ejecución de 52 meses.

En junio de 2024, la Comisión Europea aprobó 110 millones adicionales del FEDER para renovar 435 de los 471 kilómetros de la línea. Y en abril de 2025, el Ministerio dijo públicamente que el objetivo era que la línea celebrase su 34 aniversario completamente renovada y con ERTMS nivel 2.

Esta mañana, cuando el AVE alcanzó al Iryo, ese ERTMS nivel 2 todavía no era el sistema operativo principal de esa línea. La renovación integral, que ha movido entre 700 y 780 millones, había renovado buena parte de la infraestructura física sin completar la modernización tecnológica.

No fue problema de dinero

No voy a decir que el ERTMS habría evitado esto, no lo sé. Un sistema moderno también se cae y al caerse habría dejado un escenario degradado también. Pero lo que sí digo es una cosa: que no fue un problema de dinero. Dinero había, contrato firmado, cofinanciación europea y una fecha pública.

Lo que falló fue la ejecución de algo que ya estaba decidido y pagado. Y una licitación que arranca en 2020 y un contrato firmado en 2021 no se pueden heredar de nadie.

El Ministerio va a sacar en las próximas horas cifras ciertas: que la inversión ferroviaria se ha triplicado, que ha pasado de 1.700 millones en 2017 a unos 5.000 en 2025. Está publicado y es verdad. Lo que esa nota no va a incluir es lo que queda cuando pones esas cifras al lado de los vecinos.

Según el Observatorio del Ferrocarril, la inversión pública bruta en infraestructura ferroviaria en España fue de 4.800 millones en 2024. Alemania destinó ese mismo año 12.700. Francia, 12.400. Y la inversión de 2024 sigue siendo un 13,5% inferior a 2012 pese a que el PIB ha crecido más de un 23% desde ese tiempo.

Pero el dato que retrata este modelo entero es el del mantenimiento. El gasto en conservación de alta velocidad ha caído a 8,50 euros por pasajero, su nivel más bajo en una década. Entre 1990 y 2018 se destinaron 55.000 millones al AVE frente a 3.000 millones a cercanías.

Todos cortaron cintas. Ninguno convirtió el mantenimiento en un acto político. Y la razón es ridículamente simple: el mantenimiento no se inaugura.

El problema institucional

La investigación técnica de este accidente la va a hacer la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que está adscrita al propio Ministerio de Transporte, el mismo del que dependen Adif y Renfe. Y sus recomendaciones no van a ser vinculantes.

Lo mismo ocurre con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es el regulador y depende del mismo ministerio al que regula. No estoy diciendo que nadie vaya a tapar nada. Estoy diciendo algo que para mí es más grave: cuando el que gestiona, el que regula, el que investiga, todos cuelgan del mismo organigrama, la credibilidad del resultado depende de la buena fe de las personas y no del diseño institucional.

Y después de dos catástrofes en nueve meses, eso ya no basta.

Cuatro exigencias inmediatas

De toda esa ráfaga de preguntas, cuatro cosas que se pueden exigir ya y que no dependen de a quién vote nadie:

Que se publique el estado real de ejecución del contrato del ERTMS en la línea Madrid-Sevilla, fecha a fecha, con los motivos documentados de cada retraso y lo alegado por el adjudicatario

Que se publique si la comisión emitió recomendaciones urgentes tras Adamuz y si estaban aplicadas esta misma mañana

Que se publique el protocolo de circulación en modo degradado: quién lo autorizó y qué comprobaciones exige antes de reanudar la marcha

Que la investigación la haga un organismo que no dependa del ministerio investigado

Tres documentos y una decisión. Ninguno de los cuatro exige esperar a que termine nada. Se puede mostrar ya, se puede hacer ya.

Un país que vive de sus rentas

Lo de hoy es terrible, una catástrofe, algo criminal. Pero el AVE fue durante 30 años el símbolo de que este país había dejado algo atrás, la prueba material de que aquí se podían hacer cosas bien, a tiempo y mejor que en otros sitios. Ese orgullo era legítimo y yo lo compartía. Hoy ese símbolo se ha convertido en una parodia criminal.

Y ya no es un caso aislado. El 28 de abril del año pasado España perdió 15 gigavatios de generación en 5 segundos y se quedó entera a oscuras. Año y medio después seguimos discutiendo la causa. Nadie ha asumido nada.

La última lista de espera quirúrgica volvió a crecer hasta 853.000 personas, 185.000 esperando más de 6 meses. Los salarios reales siguen un 2% por debajo de lo que se cobraba a principios del 21, con un paro del 10,3% que dicen que es muy bajo, pero es que la media de la OCDE es menos de la mitad.

Infraestructuras que se estiran hasta que revientan. Profesionales agotados sosteniendo con las manos lo que el presupuesto ya no sostiene. Cuatro años sin presupuestos mientras seguimos repitiendo que estamos estupendamente. Este país ha sido regido por presupuestos prorrogados que se diseñaron antes de que existiera ChatGPT.

No estamos estupendamente. Estamos viviendo de las obras que pagaron nuestros padres y presumiendo de una modernidad que llevamos años sin mantener. Un país se mide por lo que conserva, no por lo que inaugura.

Error humano no es suficiente

Si las investigaciones confirman lo que hoy se está describiendo, lo que falló en Urda no fue quien autorizó que pasara un tren. Un sistema de seguridad que depende de que nadie se equivoque no es un sistema de seguridad, es una simple apuesta.

Y esa apuesta no la pagó un ministro. La pagaron esta mañana personas que subieron a un tren para ir a trabajar.

Así que cuando escuchemos la expresión «error humano», y la vamos a escuchar mucho, no nos quedemos ahí. No preguntemos solo quién se equivocó. Preguntemos por qué no había una segunda barrera para evitar que ese error fuera criminal.

Todo mi corazón con las personas que hoy están sufriendo.