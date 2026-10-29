Naturgy anuncia un beneficio récord de 2.200 millones en 2026

La jornada en la que Naturgy dio a conocer unos resultados superiores a lo esperado también quedó marcada por el trágico accidente ferroviario en Toledo, donde colisionaron un tren de Renfe y otro de Iryo. Según la información publicada por Economía Digital, la gasista logró un incremento del 5% en sus ganancias y elevó sus objetivos hacia un beneficio récord de 2.200 millones de euros para el año 2026.

El contraste se hizo evidente de inmediato. Mientras una parte del tejido empresarial se presentaba en el mercado con un mayor vigor financiero, el transporte ferroviario enfrentaba un nuevo revés en su reputación. El choque dejó un saldo de 68 personas fallecidas y numerosos heridos, además de interrumpir la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Durante la jornada, se suspendió la circulación y las operadoras tuvieron que ajustar o cancelar diferentes servicios.

El impacto sobre Iryo y el mercado ferroviario

Para Iryo, este siniestro llega en un momento ya de por sí complicado. La empresa había experimentado las consecuencias del accidente de Adamuz en enero y de varias limitaciones en la velocidad y cortes en corredores clave. Durante el primer semestre, sus ingresos descendieron en 19 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos mencionados por El Economista.

La presión no recae únicamente en una empresa. La alta velocidad en España ha sufrido una pérdida de viajeros debido a retrasos, cancelaciones y la incertidumbre que rodea la reapertura de ciertas líneas. La CNMC reportó una caída del 21% interanual en el número de pasajeros durante el primer trimestre de 2026. Los corredores hacia Málaga, Granada y Sevilla fueron los más perjudicados.

Este deterioro en la demanda acarrea diversas consecuencias:

Reducción de ingresos por billetes para Renfe , Iryo y Ouigo .

, y . Aumento de costes relacionados con reembolsos, transporte alternativo y la reorganización de servicios.

Mayor dificultad para hacer rentable rutas con cánones elevados.

Pérdida de confianza entre los pasajeros, sobre todo en trayectos de larga distancia.

Ahora, el camino hacia la recuperación dependerá de la investigación del accidente, de la reparación de las infraestructuras y de la capacidad de Adif y las operadoras para asegurar un servicio fiable. El impacto económico podría extenderse más allá del cierre de la línea si los viajeros deciden optar por el avión, el coche o postergar sus desplazamientos.

Una jornada intensa para las grandes compañías

El accidente coincidió con la presentación de resultados de varias empresas significativas. FCC e Indra también fueron el centro de la atención del mercado, en una sesión en la que los inversores analizaron el avance de sus negocios y sus perspectivas. Esta coincidencia subrayó dos realidades contrapuestas: la fortaleza de ciertos grupos diversificados y la vulnerabilidad de las actividades que dependen de infraestructuras críticas.

En el caso de Naturgy, la compañía dispone de 12.000 millones de euros para posibles operaciones y tiene previsto dar a conocer un nuevo plan estratégico el próximo año. La mejora de sus objetivos refleja un entorno más favorable para el negocio energético, aunque la evolución de los precios, la regulación y la inversión seguirán marcando pauta en sus resultados.

La diferencia con el sector ferroviario es evidente. La energía puede fortalecer su posición financiera a través de inversiones y diversificación; las operadoras ferroviarias, por su parte, tienen la tarea prioritaria de recuperar un activo menos visible, pero crucial: la confianza de los pasajeros. En un mercado que abre la puerta a la competencia, cada cancelación y cada retraso supone un costo que repercute en empresas, viajeros y territorios.

Sin duda, la alta velocidad seguirá siendo una infraestructura clave para la economía española. Su crecimiento, sin embargo, estará condicionado a que la seguridad, la puntualidad y el mantenimiento recuperen el mismo peso que el precio del billete.