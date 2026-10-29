Norberto Pico, apaleado y gaseado por manifestarse contra Puente: «Nos golpearon»

Norberto Pico, abogado, relata este 29 de octubre de 2026 en ‘La Retaguardia’ cómo se sumó a una concentración convocada de forma espontánea en la Plaza de San Juan de la Cruz de Madrid. El objetivo era doble: compartir el dolor por las víctimas del último accidente ferroviario y exigir responsabilidades políticas. «Es evidente que en una infraestructura pública como es el tren, que en prácticamente nueve meses haya más de 100 muertos, pues no es normal y tiene que haber responsabilidades políticas», afirma.

Los manifestantes pretendían acercarse al Ministerio de Transportes, ubicado dentro de un complejo de acceso restringido, para rezar una oración por los fallecidos y expresar su indignación por la falta de mantenimiento de la red ferroviaria.

La intervención policial

Al intentar aproximarse a la puerta de acceso al complejo ministerial, los miembros de la Policía Nacional impidieron el paso a los concentrados. «Rápidamente nos impidieron el paso, empezaron a darnos empujones y, en un momento dado, sacaron sus porras, empezaron a golpearnos y, lo que es peor, a esparcir gas«, relata Pico.

El abogado critica especialmente el uso de gas lacrimógeno: «Digo que es mucho peor porque el gas no distingue. No distingue personas mayores, personas jóvenes, niños… Parece que la delegación del Gobierno en Madrid le ha cogido el gusto a utilizar el gas para repeler las justas reivindicaciones de los españoles».

Dudas sobre la legalidad

Sobre la legalidad del uso de gas pimienta u otros gases, Norberto Pico expresa sus reservas: «Me ofrece muchas dudas desde el punto de vista de los protocolos de la Policía Nacional. La nueva delegada de Madrid tendrá que revisar esos métodos».

Advierte del riesgo que supone esta práctica: «Llegará un momento en el que vamos a lamentar alguna desgracia, porque si este gas le llega a una persona que tenga problemas respiratorios, pues a lo mejor estamos hablando de una tragedia mayor».

Diferencia de trato

El abogado denuncia lo que considera un trato desigual por parte de las fuerzas de seguridad: «La gente tiene memoria y ve que la contundencia que se utiliza para reprimir, por ejemplo, las protestas de solidaridad con los ceutíes que están padeciendo invasión, es muy distinta de la nula contundencia con la que la propia Policía Nacional actúa cuando tiene que impedir la invasión de Ceuta».

«Para impedir la invasión de Ceuta parece que los reciben con rosas y abrazos. Pero para reprimir a los españoles que protestan, hay gases lacrimógenos y porrazos. Esa es la diferencia de trato y la indignación que tiene la mayoría de la gente en Madrid», concluye Pico.